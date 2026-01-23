TRAMP NAJAVIO DA JE OVO SLJEDEĆA ZEMLJA KOJA “PADA” U NJEGOVE KANDŽE…

Trampova administracija je procijenila da je kubanska ekonomija blizu kolapsa i da vlada te zemlje nikada nije bila tako krhka, nakon što je izgubila vitalnog saveznika, Madura, rekli su isti izvori za “Volstrit džurnal”.

Administracija američkog predsjednika Donalda Trampa traži ljude iz kubanske vlade koji mogu da pomognu u postizanju sporazuma o svrgavanju komunističkog režima u toj zemlji do kraja godine, prenosi “Volstrit žurnal”, pozivajući se na dobro obavještene izvore.

– Ohrabrena američkim svrgavanjem predsednika Venecuele Nikolasa Madura, Trampova administracija traži ljude iz kubanske vlade koji mogu da pomognu u postizanju sporazuma o rušenju komunističkog režima do kraja godine – rekli su izvori upoznati sa situacijom.

Početkom januara, Stejt department je proglasio zapadnu hemisferu zonom interesovanja Vašingtona, a prije toga se američki predsjednik Donald Tramp pozvao na pridržavanje Monroove doktrine, koja proglašava američki kontinent zonom zatvorenom za miješanje drugih sila.

Trampova administracija je procenila da je kubanska ekonomija blizu kolapsa i da vlada te zemlje nikada nije bila tako krhka, nakon što je izgubila vitalnog saveznika, Madura, rekli su isti izvori za “Volstrit džurnal”.

Visoki američki zvaničnici su rekli da još nema konkretnog plana za okončanje komunističke vlade koja je držala vlast na karipskom ostrvu skoro sedam decenija, ali da vide Madurovo hapšenje u vojnoj intervenciji Sjedinjenih Američkih Država, i naknadne ustupke njegovih saveznika, kao plan i upozorenje za Kubu.

Facebook komentari