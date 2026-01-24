Trump da se izvine!

„Izjave predsjednika Trumpa smatram uvredljivima i iskreno užasnima. Ne iznenađuje me da su (svojom izjavom) prouzročili toliko boli voljenima onih koji su poginuli ili ozlijeđeni“, rekao je Starmer, dodajući da bi se, da je rekao nešto slično, „sigurno ispričao“, izvještava Sky News.

Downing Street je ranije izjavio da je Trump “pogriješio” što je umanjio ulogu NATO-a i britanskih trupa u Afganistanu , a glasnogovornik britanskog premijera rekao je da su britanske snage služile uz Sjedinjene Države i NATO u “kontinuiranim borbenim operacijama” u zemlji. Starmerov glasnogovornik istaknuo je 457 britanskih vojnika poginulih u Afganistanu i “mnoge stotine” ranjenih, rekavši da je britanski narod “nevjerojatno ponosan” na svoje oružane snage i da “njihova služba i žrtva nikada neće biti zaboravljene”.

U intervjuu za Fox News u Davosu, Trump je ponovio kritike govoreći o NATO-u , rekavši da nije “siguran” da će vojni savez “biti tu” za SAD “ako im ikada zatreba”.

„Nikada nam nisu trebali. Reći će da su poslali neke trupe u Afganistan… i jesu, ostali su malo iza, malo izvan prvih linija“, rekao je Trump .

Izjava da su NATO-ove trupe ostale “malo izvan prvih crta” u Afganistanu izazvala je reakcije britanskih ratnih veterana i njihovih obitelji, kao i zastupnika svih stranaka. Diana Darney, čiji je sin Ben Parkinson teško ozlijeđen kada je njegovo vozilo naletjelo na minu u Afganistanu 2006. godine i smatra se najteže ozlijeđenim britanskim vojnikom koji je preživio taj rat, rekla je da su komentari američkog predsjednika “najveća uvreda”.

Britanski ministar obrane John Healy rekao je da je Članak 5 NATO-a, koji kaže da kada je jedna članica saveza napadnuta, sve ostale imaju obvezu braniti je, “aktiviran samo jednom” i da su to učinile SAD.

„Velika Britanija i saveznici NATO-a odazvali su se pozivu Sjedinjenih Država. Više od 450 britanskih vojnika izgubilo je živote u Afganistanu“, rekao je Healy .

Facebook komentari