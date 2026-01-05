Starmer: Tramp se treba izviniti, njegova tvrdnja o britanskim trupama u Afganistanu je uvredljiva

Britanski premijer Kir Starmer izjavio je da su tvrdnje američkog predsjednika Donalda Trampa da britanske trupe nisu bile na prvoj liniji fronta u Afganistanu “uvredljive i užasne” te je poručio da bi se Tramp trebao izviniti.

– Smatram da su izjave predsjednika Trampa uvredljive i iskreno užasne. Ne iznenađuje me što su tim izjavama nanijeli toliku bol voljenima onih koji su poginuli ili povrijeđeni – kazao je Starmer i dodao da bi se on, kada bi rekao nešto slično, “svakako izvinio”, prenosi Sky News.

Downing Street je ranije saopštio da je Tramp “pogriješio” umanjujući ulogu NATO-a i britanskih trupa u Afganistanu, a portparol britanskog premijera naveo je da su britanske snage služile zajedno sa Sjedinjenim Američkim Državama i NATO-om u “kontinuiranim borbenim operacijama” u toj zemlji.

Starmerov portparol podsjetio je da je u Afganistanu poginulo 457 britanskih vojnika, dok je “mnogo stotina” ranjeno, ističući da su Britanci “nevjerovatno ponosni” na svoje oružane snage i da “njihova služba i žrtva nikada neće biti zaboravljene”.

Trampova izjava

U intervjuu za Fox News u Davosu, Tramp je ponovio kritike NATO-a, navodeći da nije “siguran” da bi vojni savez “bio tu” za SAD “ako im ikada zatreba”.

– Nikada nam nisu bili potrebni. Reći će da su poslali neke trupe u Afganistan… i jesu, ali su ostali malo pozadi, malo van prvih linija fronta – rekao je Tramp.

Na tvrdnje da su trupe NATO-a ostale “malo van prvih linija fronta” u Afganistanu reagovali su britanski ratni veterani, njihove porodice, kao i poslanici svih stranaka.

Reakcije iz Velike Britanije

Dajana Derni, čiji je sin Ben Parkinson zadobio teške povrede kada je njegovo vozilo naletjelo na minu u Afganistanu 2006. godine, a koji se smatra najteže povrijeđenim britanskim vojnikom koji je preživio taj rat, izjavila je da su komentari američkog predsjednika “najveća uvreda”.

Britanski ministar odbrane Džon Hili rekao je da je Član 5 NATO-a, prema kojem sve članice brane jednu napadnutu članicu, “aktiviran samo jednom”, i to nakon napada na SAD.

– Velika Britanija i saveznici iz NATO-a odgovorili su na poziv SAD. Više od 450 britanskih vojnika izgubilo je živote u Afganistanu – poručio je Hili.

