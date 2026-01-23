Vijesti

Ovo je najveća udaljenost na kojoj vas može snimiti kamera za nadzor brzine

Objavljeno prije 14 minuta

Kamera ne snima neprekidno vozila koja joj se približavaju s velike udaljenosti. Iako se kućište može vidjeti izdaleka, sam uređaj aktivno bilježi prekršaj tek kada se vozilo nađe unutar zone mjerenja

Pitanje s koje udaljenosti kamera za nadzor brzine u Hrvatskoj može snimiti vozilo često zanima vozače, osobito one koji svakodnevno prolaze pored fiksnih kućišta uz ceste. Iako se često nagađa o vrlo velikim udaljenostima, stvarni domet kamera koje se koriste u prometnom nadzoru znatno je manji i jasno definiran tehničkim mogućnostima uređaja.

Fiksne kamere za nadzor brzine, kad govorimo o uređaju GATSO RT4, koje se najčešće postavljaju uz prometnice imaju domet mjerenja brzine do oko 100 metara. U tom rasponu kamera može precizno izmjeriti brzinu vozila, snimiti jasnu fotografiju i zabilježiti registarsku oznaku. Minimalna udaljenost na kojoj sustav počinje s mjerenjem iznosi približno deset metara, što znači da kamera ne snima cijelu dionicu ceste, već tačno određeni segment.

Kamera ne snima neprekidno vozila koja joj se približavaju s velike udaljenosti. Iako se kućište može vidjeti izdaleka, sam uređaj aktivno bilježi prekršaj tek kada se vozilo nađe unutar zone mjerenja. To je područje u kojem su tačnost očitanja i kvaliteta fotografije dovoljne za prekršajni postupak.

Zbog toga tvrdnje da fiksne kamere snimaju s nekoliko stotina metara ili čak kilometara nisu tačne kada je riječ o sustavima koji se pretežito koriste kod nas u prometu. Veći dometi mogu se odnositi na policijske radare ili laserske uređaje u mobilnim kontrolama, ali ne i na klasične kamere u stacionarnim kućištima, piše Podravski.hr


