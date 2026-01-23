Katastrofa u najavi: Prijeti kolaps firmi u BiH? Ni dijaspora neće moći brzo slati novac…

Ako bi BiH, u skladu s najavama, ponovno dospjela na “sivu listu” Moneyvala, stalnog nadzornog tijela Vijeća Europe koje procjenjuje usklađenost država članica s međunarodnim standardima protiv pranja novca i financiranja terorizma, našem gospodarstvu prijeti potpuni “potop” koji će se reflektirati kroz pad konkurentnosti, otkazivanje brojnih poslova, povlačenje stranih investitora, ali i usporavanje svih oblika financijskih transakcija, pa i onih od kojih brojne obitelji u BiH preživljavaju.

Katastrofu koja će dodatno urušiti ionako nizak životni standard građana BiH moguće je izbjeći jedino hitnim mjerama kako bi se ispunilo ono što Vijeće Europe traži od nas, piše Večernji.ba.

Vjekoslav Vuković, potpredsjednik Vanjskotrgovinske komore, podsjeća kako su još u izvješću iz prosinaca 2024. u BiH uočeni veliki nedostaci kod sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, a BiH je pritom dobila 70 preporuka, od čega 11 velikih prioriteta. U prioritetima se nalazi Zakon o oduzimanju ilegalno stečene imovine, govori se o prepoznavanju nevladina sektora prema preporukama FATF-a (Financial Action Task Force), kao i o vrednovanju i nalaženju podataka o registracijama i stranim vlasnicima te kapitalu koji se nalazi u kompanijama u BiH.

– Svi smo svjesni činjenice da se registracija kompanija nalazi na razini općinskih sudova – ističe Vuković, dodavši kako se zapravo zbog takve disperziranosti ne može brzo imati detaljne i precizne podatke, odnosno morate ih tražiti na više adresa.

Dakle, traži se da BiH uvede red u vlasničku strukturu tvrtki da se vidi tko i kako donosi kapital… S obzirom na činjenicu da je BiH, primjerice, u godini dana izvezla 15 milijardi KM roba, a uvezla 28 milijardi, a uzimajući u obzir da imamo 72 posto izvoza u EU, kao i carinske suspenzije na više od 70 tarifnih brojeva u cilju održavanja naše konkurentnosti, može se reći da će posljedice dolaska na “sivu listu” biti katastrofalne.

Radit će se, objasnio je Vuković, o pojačanim kontrolama svih financijskih transakcija, prekidu korespondentnih odnosa, padu povjerenja investitora u BiH, a uslijedit će i manje izravnih stranih investicija, a onda kao posljedica dolaze niži kreditni rejting, više kamatne stope…

– Sve to skupa utječe na negativni imidž BiH, a zamislite onda, primjerice, situaciju u turizmu. Prošle godine u BiH je zabilježeno 3 milijuna noćenja, a ako bude na “sivoj listi”, može doći do scenarija u kojemu ne možete izvršiti plaćanje na bookingu jer vaša transakcija čeka 3, 5, 7 ili 15 dana zbog provjera – upozorio je Vuković.

Problem u smislu konkurentnosti postat će očit prilikom uvoza roba koje morate platiti dobavljaču, a on sigurno neće čekati više od 30 dana ako to nije tako ugovorom potpisano.

– I taj vremenski rok nakon isplate transakcije ulazi u zonu dodatnih provjera o podrijetlu novca, što dodatno usporava ekonomiju. Poznato je kako uvozimo jako velike količine repromaterijala za proizvodnju, nitko vas neće čekati da platite tu robu, a one idu na dodatne provjere – objasnio je Vuković.

Nadalje, dolazak na “sivu listu” osjetit će i brojne obitelji u BiH koje svoju financijsku opstojnost u značajnoj mjeri mogu zahvaliti priljevu novca iz dijaspore. Vuković upozorava kako će ovaj scenarij posebno pogoditi doznake iz inozemstva, kojih je lani bilo 4,5 milijardi maraka, a što, uz veće troškove, znači i kako nećete moći uplatiti nekomu ni 100 eura, a da to ne prolazi dodatne provjere koje mogu trajati prilično dugo.

Nužne hitne odluke

– Svijest gospodarstvenika je neupitna i moramo zajedničkim snagama apelirati na donositelje odluka da što prije donesu odluke vezane uz preporuke Moneyvala – poručio je Vuković, podsjetivši kako smo od 2015. do 2018. bili na “sivoj listi” te se čini kako ćemo biti jedina država koja drugi put pada u istu rupu.

U situaciji koju na geopolitičkoj sceni karakterizira carinski rat, problemi zbog CBAM-a, dolazak na “sivu listu” Moneyvala dodatno će zakomplicirati situaciju u kojoj se nalazi domaće gospodarstvo, ionako krhko zbog svoje strukture, kao i nedovoljnog stupnja integracije. Stoga se kao jedini razuman korak nameće hitno donošenje odluka koje će barem ispuniti ono što od nas traži.

