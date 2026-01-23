Američke vlasti produžile operativnu licencu NIS-u do 20. februara

Američke finansijske vlasti dodatno su u petak produžile operativnu licencu Naftnoj industriji Srbije (NIS) do 20. februara, objavila je Radio-televizija Srbije (RTS).

Ured američkog ministarstva finansija za inostranu imovinu (OFAC) uveo je početkom prošle godine sankcije ruskom energetskom sektoru kao dio šireg paketa mjera zbog invazije na Ukrajinu, a sankcijama je obuhvaćen i NIS s većinskim udjelom Gazprom njefta i Gazproma. Sankcije NIS-u stupile su na snagu u oktobru.

Uvjeti OFAC-a

Američka administracija je u pismu srbijanskom Ministarstvu finansija navela uvjete pod kojima važi operativna licenca za nastavak rada NIS-a do 20. februara. Uvjeti OFAC-a su da “transakcije ne uključuju američke subjekte ili finansijski sistem SAD-a”.

Također, transakcije “ne uključuju, nisu u ime ili za korist, izravno ili neizravno, bilo kog drugog blokiranog subjekta osim NIS-a”.

Jedan od uvjeta je i da “transakcije ne uključuju bilo koju drugu aktivnost koja je predmet sankcija u skladu s Propisima o sankcijama zbog štetnih vanjsko-političkih aktivnosti Rusije“, te propisima o sankcijama vezanim za Ukrajinu i Rusiju ili propisima drugih američkih tijela ovlaštenih za uvođenje sankcija”.

Prethodna licenca za nastavak rada, koju je NIS dobio prije tri sedmice, isticala je u petak u ponoć.

Isporuka sirove nafte

Prethodno je NIS u ponedjeljak podnio novi zahtjev za produženje licence, predajući OFAC-u preliminarni kupoprodajni ugovor Gazprom njefta i mađarskog MOL-a o preuzimanju većinskog ruskog udjela u NIS-u, što je bio i uvjet američke administracije za novu dozvolu, prenosi Hina.

Nova vlasnička struktura još nije konačno utvrđena i mogla bi biti poznata sredinom marta, a prema preliminarnim informacijama koje su objavili srbijanski dužnosnici, Srbija bi stekla više od trećine udjela u NIS-u.

U međuvremenu, Janaf je nastavio isporuke sirove nafte NIS-u što je omogućilo ponovni početak rada rafinerije u Pančevu i proizvodnju naftnih derivata.

