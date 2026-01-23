Fudbal

Šalke posvetio još jednu objavu Džeki: “Prije dva dana bi rekli da je ovo umjetna inteligencija”

Objavljeno prije 5 minuta

Klub je odlučio iskoristiti euforiju oko dolaska Dijamanta i posvetiti još jednu objavu bh. napadaču

Dolazak Edina Džeke u redove Šalkea i dalje je glavna tema njemačkih medija.

Klub iz Gelsenkirhena odlučio je iskoristiti euforiju oko dolaska Dijamanta i posvetiti još jednu objavu bh. napadaču.

– Prije dva dana rekli bi da je ovo umjetna inteligencija – piše u novoj objavi Rudara.

Podsjetimo, Dijamant je zvanično potpisao vjernost Šalkeu u četvrtak, nakon čega je nastala prava ludnica među svim zaljubljenicima u najvažniju sporednu stvar u Njemačkoj.

Prvog dana nakon njegovog dolaska prodano je čak 6.000 dresova, čime su Rudari zaradili oko 600.000 eura.


