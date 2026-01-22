Trump: Američki brodovi su krenuli ka Iranu

Istaknuo je da radije ne bi koristio brodove za napad na zemlju usred povećanih napetosti nakon vala prosvjeda .

BREAKING: President Trump on Iran: "We have an armada. We have a massively heading in that direction. And maybe we won’t have to use it. We will see." pic.twitter.com/cvcQvCSlJI — World Source News (@Worldsource24) January 22, 2026

„ Puno nam brodova ide u tom smjeru, za svaki slučaj . Imamo veliku flotilu koja ide u tom smjeru i vidjet ćemo što će se dogoditi. Imamo veliku silu koja ide u Iran“, rekao je Trump novinarima u zrakoplovu Air Force One.

„Radije bih vidio da se išta dogodi, ali ih pomno pratimo“, nastavio je, referirajući se na iranske tvrdnje da je prošli tjedan otkazao planirana pogubljenja prosvjednika .

Očekuje se da će američka udarna skupina nosača zrakoplova , zajedno s drugim vojnim sredstvima, u narednim danima stići na Bliski istok.

Facebook komentari