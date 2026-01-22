Svijet

Trump: Američki brodovi su krenuli ka Iranu

Objavljeno prije 57 minuta

Veliki konvoj američke vojske kreće prema Iranu, rekao je američki predsjednik Donald Trump novinarima u zrakoplovu Air Force One tijekom povratka u Washington iz Davosa.

Istaknuo je da radije ne bi koristio brodove za napad na zemlju usred povećanih napetosti nakon vala prosvjeda .

„ Puno nam brodova ide u tom smjeru, za svaki slučaj . Imamo veliku flotilu koja ide u tom smjeru i vidjet ćemo što će se dogoditi. Imamo veliku silu koja ide u Iran“, rekao je Trump novinarima u zrakoplovu Air Force One.

„Radije bih vidio da se išta dogodi, ali ih pomno pratimo“, nastavio je, referirajući se na iranske tvrdnje da je prošli tjedan otkazao planirana pogubljenja prosvjednika .

Očekuje se da će američka udarna skupina nosača zrakoplova , zajedno s drugim vojnim sredstvima, u narednim danima stići na Bliski istok.


