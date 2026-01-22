“Trampe, spremni smo”

Na konferenciji za novinare, Putin je rekao da su prethodno održani razgovori sa Sjedinjenim Američkim Državama o prijenosu zamrznute ruske imovine u SAD , u tom iznosu, Mirovnom odboru za Gazu , na čelu s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, izvještava RIA Novosti.

„Prijenos sredstava Mirovnom odboru iz zamrznute ruske imovine je sasvim moguć“, rekao je Putin.

Ruski predsjednik je ocijenio da samo puno funkcioniranje palestinske države može dovesti do rješenja na Bliskom istoku , kao i da odnosi između Rusije i Palestine imaju duboke korijene i posebne su prirode te da je Rusija zadovoljna nastavkom kontakta s Palestinom.

Putin je rekao da je trend povećanja trgovine između Rusije i Palestine “očit” , kao i da ruski stav prema bliskoistočnom rješenju nije oportunistički.

Abbas: Rusija je veliki prijatelj Palestine

Tijekom razgovora s Putinom, palestinski predsjednik Mahmoud Abbas rekao je da je Rusija veliki prijatelj Palestine, te da izraelska okupacija vodi uništenju u Pojasu Gaze, javlja RIA Novosti.

Abbas je rekao da se Palestina protivi pokušajima preseljenja Palestinaca izvan svog teritorija.

Ocijenio je da Rusija povijesno podržava Palestinu, te da je financijska pomoć Moskve od velike važnosti.

„Ono što nam treba je mir i nadamo se da ćemo uz vašu podršku to postići“, rekao je Abbas na sastanku s Putinom.

