Kako pripremiti raštiku?

U prošlosti nije bio poznat detaljan nutritivni sadržaj raštike, ali su je ljudi obilato koristili da utole glad, oporave organizam i ugriju se u hladnim zimskim danima. Danas je u grupi takozvane funkcionalne hrane, jer je poznato da poboljšava zdravlje i smanjuje rizik od bolesti. Posebno je cijenjena, jer se, za sada, zasigurno zna da se ne tretira hemijskim preparatima.

Mraz kao poboljšivač ukusa

Za raštiku se zna da je čak i ukusnija poslije dva – tri mraza i idealna je za pripremu jela tokom zime. Spada u grupu kupusnjača, ali ne razvija glavice, te je svrstavaju u primitivnu ili divlju formu kupusa.

Listovi raštike su donedavno bili omiljeni zeleniš mediteranskog podneblja, ali u posljednjoj deceniji sve više se sadi na okućnicama i u kontinentalnim oblastima. Nema velike potražnje za njom na pijacama, te se uglavnom gaji za kućne potrebe. A, ako na okućnici i pretekne koji list, uglavnom se prodaje kao dopuna asortimana ostalog povrća.

Nije pretjerano zahtjevna za gajenje. Otporna je na bolesti i nikakva zaštita, pogotovo hemijska, nije joj potrebna. Traži samo redovno zalivanje.

Osvježenje na trpezi

Raštika iz jesenjeg zasada bere se od novembra do proljeća. Biljka djelimično miruje preko ljeta, ali i tada mogu da se pronađu mladi listovi za upotrebu. Jesenje kiše podstaći će raštiku na rast i biljka će donijeti obilje listova, koji se beru sukcesivno, kako i pristižu. Ne smetaju joj ni mraz, ni snijeg. Ostaće svježa i netaknuta, spremna za upotrebu.

U jeku pripreme „teških“ jela od mesa, ovo zeleno povrće donosi osvježenje na trpezi. Osim već poznatih i provjerenih jela od raštike, poput hercegovačkog ili crnogorskog variva sa suvim mesom, listovi se koriste i za pripremu sarmi (japraka), krem čorbi, pita ili palačinki. Sve više je cijene i poklonici vegetarijanske i veganske ishrane uživajući u sarmicama od raštike, ali posnim.

Recepti

Brzinska salata (jednostavno)

Jedan od jednostavnijih recepata od ovog povrća je brzinska salata.

Kratko izblanširati isiječene listove.

Preliti ih mješavinom soli, maslinovog ulja, bijelog luka i malo pavlake.

Musaka od raštike

Priprema povrća: Raštika se isiječe na krupnije komade, kratko proprži, otprilike 2 do 3 minuta u tiganju sa uljem.

Slaganje: Posuda se premaže uljem i u nju se rasporedi raštika. Posuti isjeckanim mladim lukom i mortadelom.

Preliv: Umutiti dva jaja, posoliti i preliti preko raštike. U jaja može da se doda i kisela pavlaka.

Pečenje: Sve polako promiješati i zapeći u rerni oko pola sata, prenosi dobrojutro.co.rs.

