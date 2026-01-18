Stigli odgovori svih 8 europskih država kojima Trump prijeti: “Nećeš nas ucjenjivati”

Evropske države oštro su reagirale nakon što je američki predsjednik najavio uvođenje carina kao sredstvo pritiska da Sjedinjene Američke Države dobiju pravo na kupovinu Grenlanda. Danska, Norveška, Švedska, Finska, Njemačka, Francuska, Nizozemska i Ujedinjeno Kraljevstvo jedinstveno su poručile da ucjene i prijetnje nemaju mjesta među saveznicima te da Grenland nije predmet trgovine.Prema najavi iz Washingtona, carine od 10 posto trebale bi stupiti na snagu 1. februara, uz povećanje na 25 posto od juna, ukoliko se ne postigne dogovor o američkoj kupovini Grenlanda. Evropske prijestolnice takav potez ocjenjuju opasnim presedanom koji ugrožava transatlantske odnose, međunarodno pravo i stabilnost NATO saveza.

Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa poručili su da Evropska unija ostaje čvrsto posvećena odbrani svog suvereniteta i teritorijalnog integriteta država članica. Upozorili su da bi carine mogle pokrenuti “opasnu silaznu spiralu” i ozbiljno narušiti odnose između Evrope i SAD-a.

Oštre poruke stigle su i iz pojedinačnih država. Norveški premijer naglasio je da “prijetnjama nema mjesta među saveznicima”, dok su finski i nizozemski zvaničnici istakli da se pitanja sigurnosti i trgovine moraju rješavati dijalogom, a ne pritiskom. Britanski premijer poručio je da je Grenland dio Kraljevine Danske i da o njegovoj budućnosti mogu odlučivati isključivo Grenlanđani i Danci.

Švedski premijer Ulf Kristersson reagirao je na nove prijetnje carinama koje je iznio Donald Trump, a kojima je izložena i Švedska, prenosi Dagens Nyheter.

“Nećemo dopustiti ucjene. Samo Danska i Grenland odlučuju o pitanjima koja se tiču Danske i Grenlanda”, poručio je Kristersson.

“Uvijek ću se zalagati za svoju zemlju i za naše savezničke susjede”, dodao je.

Premijer je također naveo kako je o tom pitanju započeo dijalog s ostalim zemljama Europske unije,piše N1

U Briselu je u međuvremenu sazvan hitan sastanak ambasadora država članica EU, a Evropski parlament najavio je obustavu ratifikacije trgovinskog sporazuma sa SAD-om kao odgovor na najnovije prijetnje. Njemačka automobilska industrija upozorila je na ozbiljne ekonomske posljedice, dok su i pojedini američki kongresmeni ocijenili da ovakva politika šteti SAD-u i ide u korist globalnim rivalima.

Poruka iz Evrope je jedinstvena: Grenland nije na prodaju, a politički i ekonomski pritisci neće zamijeniti diplomatiju. Evrop­ske države poručuju da ostaju otvorene za saradnju sa Sjedinjenim Državama, ali ne po cijenu suvereniteta i temeljnih principa međunarodnog poretka,piše N1

