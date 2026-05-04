Rudy Giuliani u kritičnom stanju, oglasio se Trump…

Rudy Giuliani, bivši gradonačelnik New Yorka, dugogodišnji saveznik Donalda Trumpa i bivši lobista predsjednika SNSD-a Milorada Dodika, nalazi se u “stabilnom, ali kritičnom stanju” u bolnici, objavio je njegov glasnogovornik Ted Goodman.

Ubrzo nakon te objave, oglasio se i predsjednik Donald Trump.

“Naš fantastični Rudy Giuliani, pravi ratnik i najbolji gradonačelnik u historiji New Yorka, daleko najbolji, hospitaliziran je i u kritičnom je stanju.” Trump je pohvalio Giulianijeve napore u osporavanju rezultata predsjedničkih izbora 2020. te dodao da je “loše postupano s njim od strane radikalne ljevice”.

Giuliani je povrijeđen u saobraćajnoj nesreći krajem prošle godine u američkoj saveznoj državi New Hampshire. Zadobio je prijelom pršljena, više posjekotina, modrica te povrede lijeve ruke i potkoljenice. Sljedećeg mjeseca navršit će 82 godine.

– Gradonačelnik Giuliani je borac koji se u životu suočio sa svakom preprekom s nepopustljivom snagom i upravo se s tom istom snagom bori i sada. Molimo vas da se zajedno s nama pomolite za američkog gradonačelnika Rudyja Giulianija, poručio je njegov glasnogovornik Goodman.

Rudy Giuliani, poznat pod nadimkom “gradonačelnik Amerike”, stekao je reputaciju vođenjem New Yorka tokom i nakon terorističkih napada 11. septembra 2001. godine. Prvi put je na mjesto gradonačelnika izabran 1993., a nakon završetka mandata okušao se i u predsjedničkoj utrci 2008., no bez uspjeha.

Kasnije je postao blizak saradnik Donalda Trumpa, najprije kao savjetnik tokom kampanje 2016., a potom i njegov lični advokat. Njihova je saradnja u međuvremenu prekinuta.

Nakon predsjedničkih izbora 2020., Giuliani je bio među najglasnijima u širenju neutemeljenih tvrdnji o izbornoj prevari. Zbog lažnih optužbi protiv dviju bivših radnica na biračkom mjestu, sud mu je prošle godine naložio isplatu odštete u iznosu od 148 miliona dolara.

Podsjećamo, u Bosni i Hercegovini Giuliani je poznat kao lobista bivšeg predsjednika RS-a Milorada Dodika kada ga je angažovao za ukidanje američkih sankcija. Giuliani je boravio u Banjoj Luci početkom prošle godine, pišu Vijesti.

