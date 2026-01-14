Službeni avion izraelskog premijera poletio bez Netanyahua usred pojačanih napetosti

Kanal 12 izvijestio je da je avion, poznat kao “Krilo Siona”, poletio s aerodroma Ben Gurion dok je Netanyahu prisustvovao saslušanju na Okružnom sudu u Tel Avivu, gdje je svjedočio na suđenju za korupciju.

Voditelj je napomenuo da se let dogodio u kontekstu eskalacije napetosti s Iranom, podsjećajući da je isti zrakoplov izletio iz Izraela 13. lipnja 2025., samo nekoliko sati nakon izbijanja rata s Teheranom.

Netanyahuov ured nije izdao službeno objašnjenje, a ostaje nejasno je li odlazak u srijedu povezan s regionalnim događajima ili je proveden iz drugih razloga.

Tokom rata u Iranu, izraelski mediji su sugerirali da je avion premješten u inostranstvo zbog zabrinutosti da bi mogao postati potencijalna meta iranskog napada.

Kanal 12 kasnije je citirao neimenovanog izraelskog vojnog dužnosnika koji je rekao da je let bio dio rutinske vježbe.

Do ovog događaja došlo je dan nakon što je američki predsjednik Donald Trump obećao pomoć protestantima u Iranu, rekavši da je otkazao sve sastanke s iranskim dužnosnicima “dok ne prestane besmisleno ubijanje protestanata”.

„Pomoć je na putu“, napisao je Trump na svojoj platformi Truth Social.

Protesti u Teheranu i drugim iranskim gradovima traju od kraja prošlog mjeseca zbog pogoršanja ekonomskih uvjeta u zemlji.

Iranske vlasti nisu objavile službene podatke o žrtvama ili broju pritvorenika. Međutim, agencija za ljudska prava aktivista (HRANA), udruga sa sjedištem u SAD-u, procjenjuje da je ubijeno najmanje 2500 ljudi, uključujući protestante i sigurnosno osoblje, a više od 1100 drugih je ozlijeđeno.

Grupa također navodi da je pritvoreno više od 18.000 ljudi, iako te brojke nisu neovisno provjerene i razlikuju se od drugih procjena.

