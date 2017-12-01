Trener Dunajske Strede pred Velež: “Moramo biti oprezni, ali idemo po prolaz”

Nogometaši slovačke ekipe Dunajská Streda sutra će, u uzvratu 2. kola kvalifikacija za UEFA konferencijsku ligu (četvrtfinale), na Stadionu Bilino polje u Zenici braniti gol prednosti iz protiv predstavnika mostarskog Veleža, kojeg su prošle sedmice na svom terenu savladali s 1:0.

Strijelac jedinog gola bio je Gruzijac Giorgi Gagua u 59. minuti, koji je realizirao penal. Slovaci su, tri dana kasnije- 26. jula, u gostima kod Ruzomberoka remizirali rezultatom 1:1, u okviru 1. kola domaće lige.

U tom je meču ostao bez Austrijanca Andreasa Grubera, koji se povrijedio te neće biti u timu za sutrašnji meč. Međutim, vratio se kapiten, Ukrajinac Taras Kacharaba, koji nije igrao prvi meč protiv Veleža, a njemački trener Robert Klauss istakao je na večerašnjoj pres-konferenciji u Zenici kako je bio zadovoljan njegovom igrom protiv Ruzoberoka, ističući važnu lidersku ulogu u timu, koja će mu, gotovo je izvjesno, biti povjerena i sutra u Zenici.

– On je imao kasniji početak sezone, ali sada ima 90 minuta protiv Ruzomberoka, protiv kojeg je startao i bio kapiten. On je vrlo impresivan, igrao je veoma dobru utakmicu i veoma je dobar vođa.

Ne želim dijeliti nikakve informacije o početnom sastavu, ali sam veoma zadovoljan da ga ponovo imam u timu, jer to je igrač koji nam treba- kazao je Klauss.

Moraju, dodao je, sutra biti puno agresivniji nego u prvom meču, jer protivnik igra niski blok. Nada se da će sutra biti bolji u tom segment, ali podsjeća kako su imali puno izmjena igrača tokom ljeta te da treba neko vrijeme i povjerenje, kako bi dobili na samopouzdanju.

Velež, naglasio je, igra kući i tražit će inicijativu, što će omogućiti više prostora za njegov tim da ugrozi gol.

-Moramo biti oprezni i imati balans između napada i odbrane. Oni će ići da postignu gol, igraju na svom stadionu. Moramo biti spremni da se branimo i ići na kontre. Primarno nam je da se odbranimo, a sekundarno da postignemo gol- kazao je Klauss,piše Avaz

Odbrambeni igrač Filip Blažek ističe da, iako je visok 190 cm, on i Slovenac Klemen Nemanić imat će dosta posla da sačuva 205 cm visokog napadača Veleža Amira Spahića da im postigne gol.

Blažek je kazao kako se radi o dobrom igraču, koji zna sačuvati loptu, a istakao je i kako je protiv Veleža igrao prvu ovogodišnju utakmicu.

Slovaci su nakon pres-konferencije odmah izašli na travnjak zeničkog stadiona, na kojem će odraditi posljednji trening pred sutrašnju utakmicu, koja počinje u 19.00 sati.

Velež će trenirati večeras u 19.30 sati.

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