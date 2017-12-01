Poznatu pjevačicu iz Srbije ujeo piton

Katarinu je ujeo loptasti piton težak 40 kilograma, zbog čega je na setu zavladala panika.

Kako prenosi izvor sa snimanja, vlasnik zmije donio je pitona na set, stavio ga Katarini oko vrata i objasnio joj kako treba da se ponaša tokom snimanja.

Iako joj je gmizavac bio izuzetno težak, pjevačica je profesionalno odradila scene. Piton joj se sve vrijeme obavijao oko tijela, pa je morala da ga pridržava rukama dok je pjevala i gledala u kameru.

Međutim, u jednom trenutku došlo je do nepredviđene situacije. Katarina je, kako se navodi, nesvjesno približila ruku glavi zmije, nakon čega ju je piton ugrizao,pišu Vijesti

“Kaća je tako jako vrisnula da su svi pomislili da je ujed bio smrtonosan”, navodi izvor.

Na setu je tada nastao pravi haos. Članovi ekipe, među kojima su bili kamermani, šminkeri, frizeri i organizatori, uspaničili su se i vrištali od straha, dok su neki čak istrčali iz studija.

Na sreću, incident nije ostavio posljedice, a pjevačica nije zadobila ozbiljnije povrede.

Nakon što se viest proširila, oglasila se i sama Katarina Grujić, koja je potvrdila da ju je piton ugrizao, ali je istakla da nema razloga za brigu.

“Tačno je da me je piton Nemanja gricnuo, ali zaista se ništa strašno nije desilo. Isto tako se i mazio sa mnom, grlio me, ljubio… Predivan je”, rekla je Kaća i dodala da je sama kriva za ovaj incident jer nije dobro vidjela iz profila i umjesto za vrat, uhvatila ga je preblizu ustima.

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