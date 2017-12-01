Sladić objasnio zašto će predstojeći toplotni val biti podnošljiviji: “U junu pretis lonac, sada rerna s ventilatorom”

Narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura, koje bi mogle dosezati i do 43 stepena, izdato je za područje Bosne i Hercegovine za period od 30. jula do 5. augusta.

U Hercegovini i na sjeveru Bosne očekuju se najviše temperature zraka između 39 i 43 stepena, odnosno od 38 do 41 stepen, što odgovara vrijednostima crvenog upozorenja. U većem dijelu Bosne maksimalne temperature uglavnom će se kretati između 34 i 37 stepeni, što odgovara narandžastom upozorenju.

Bh. meteorolog Nedim Sladić objasnio je razliku između aktuelnog i junskog toplotnog vala, pojasnivši zbog čega će izostati izražen osjećaj sparine i zašto će se, uprkos visokim temperaturama, vrućina lakše podnositi,piše Avaz

Kao primjer je naveo Mostar, gdje je 29. juna temperatura iznosila 40,2 stepena Celzijusa, uz temperaturu rosišta od 23,3 stepena i subjektivni osjećaj temperature od 50,4 stepena u 13 sati.

Istovremeno, danas je u istom gradu izmjereno 40 stepeni, ali uz temperaturu rosišta od svega 8,7 stepeni i subjektivni osjećaj od 40,7 stepeni.

– Razlika, narodnim jezikom i žargonski, jeste u tome što je u junu sve ličilo na ‘pretis lonac i saunu’, a sada na ‘rernu s ventilatorom’. Iako će trenutni val biti dugotrajan, osjećaj sparine je znatno umanjen, pa je i vrućina tokom dana podnošljivija te se tijelo lakše hladi. Ipak, nije bezopasna i ne smijemo je podcijeniti – naveo je Sladić.

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