Iran najavljuje odgovor na eventualni američki napad, optužuje Izrael da gura SAD u rat

“Sada, kada su naše ulice okrvavljene, Izrael otvoreno i s ponosom tvrdi da je ‘naoružao demonstrante ratnim oružjem’ i da je to razlog za stotine poginulih”, napisao je Araghchi u objavi na aplikaciji Telegram.On je dodao da bi američki predsjednik Donald Trump, u nastojanju da zaustavi nasilje, “trebao znati kome se treba obratiti”.

Iz Teherana u međuvremenu stižu poruke da Iran trpi kontinuirane prijetnje iz Washingtona, što, kako upozoravaju iranski zvaničnici, nosi rizik dalje eskalacije ne samo unutar zemlje već i u cijeloj regiji,piše N1

Iranski dužnosnici poručuju da je zemlja spremna na “čitav spektar scenarija” u slučaju američkog vojnog napada. Predsjednik iranskog parlamenta Mohammad Bagher Ghalibaf izjavio je da bi Iran, u slučaju napada, mogao “zapali­ti region”, što se tumači kao direktna poruka američkim saveznicima na Bliskom istoku.Ghalibaf je također naveo da bi američki brodovi i vojne baze na Bliskom istoku, kao i teritorija Izraela, bili “legitimne mete” u slučaju eskalacije sukoba.

