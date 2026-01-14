Svijet

“Ako nas pokušate razoružati – građanski rat”

Visoki dužnosnik Hezbollaha Mahmoud Kmati upozorio je danas libanonsku vladu da bi nastavak napora za razoružavanje skupine diljem zemlje izazvao kaos i moguće građanski rat.

Kmati je rekao da bi težnja za državnim monopolom na oružje sjevernije bio “najveći zločin koji je počinila država”.

„Put kojim su krenule libanonska vlada i državne institucije odvest će Libanon u nestabilnost, haos, pa čak i građanski rat“, rekao je Kmati u intervjuu za RT, dodajući da Hezbollah neće biti uvučen u sukob s libanonskom vojskom.

Libanon se obvezao staviti svo oružje u zemlji pod državnu kontrolu, u skladu sa sporazumom iz 2024. kojim je okončan rat između Hezbollaha i Izraela.

Hezbollah inzistira da se sporazum odnosi samo na najjužniju regiju Libanona koja graniči s Izraelom i odbija se odreći svog arsenala na drugim mjestima.

Libanonska vojska je prošli tjedan objavila da je preuzela operativnu kontrolu nad područjem između rijeke Litani i izraelske granice.

Hezbollah je rekao da se izraelske trupe moraju povući s pet položaja na brdima koje zauzimaju u južnom Libanonu, prekinuti gotovo svakodnevne zračne napade na Libanon i osloboditi pritvorene Libanonce prije nego što mogu započeti daljnji pregovori o razoružanju.

„Neće biti nikakvih razgovora ili dijaloga o bilo kojoj situaciji sjeverno od rijeke Litani prije nego što se Izrael povuče sa cijelog libanonskog teritorija, oslobodi jug i zatvorenike te prestane kršiti zakon protiv Libanona“, rekao je Kmati.


