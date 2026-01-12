Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen danas je osudila politiku platforme društvenih mreža X, odnosno mogućnost da korisnici koriste alat umjetne inteligencije Grok za stvaranje lažnih seksualno eksplicitnih slika (deepfakeova).

„Zgrožena sam što tehnološka platforma omogućuje korisnicima digitalno svlačenje žena i djece na internetu. To je nezamislivo ponašanje. A šteta koju takve lažne slike stvaraju vrlo je stvarna“, rekla je von der Leyen, a prenosi portal Politico.

Prema njezinim riječima, Europska unija bit će prisiljena nešto poduzeti po tom pitanju ako “Silicijska dolina” nešto ne poduzme.

Od početka godine, tisuće žena i tinejdžerica, uključujući javne osobe, prijavile su da je alat Grok digitalno izmijenio njihove fotografije kako bi izgledale kao da su u bikinijima na zahtjev korisnika.

Britanski regulator medija Ofcom ranije je otvorio istragu o kršenjima Zakona o online sigurnosti.

„Izvješća o Groku koji stvara i dijeli ilegalne intimne slike i seksualno neprikladan sadržaj koji uključuje djecu duboko su zabrinjavajuća. Platforme moraju poduzeti odgovarajuće mjere za zaštitu korisnika u Ujedinjenom Kraljevstvu, posebno djece“, rekao je glasnogovornik britanskog regulatora.

Ako Ofcom utvrdi da je X prekršio britanske zakone, može zahtijevati da se platforma pridržava propisa i nadoknadi štetu, ali i plati kaznu do 18 milijuna funti ili 10 posto globalnog prihoda tvrtke.

Istrage su pokrenute i u drugim europskim zemljama, uključujući Belgiju, Irsku i Francusku.

