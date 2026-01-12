Hamas tvrdi da će raspustiti svoju vladu u Gazi! Evo šta se čeka!

Palestinski pokret Hamas saopštio je danas da će raspustiti svoju postojeću vladu u Pojasu Gaze kada palestinski tehnokratski komitet za vođstvo preuzme teritoriju, kako je propisano mirovnim planom kojem su posredovale SAD.

Međutim, Hamas nije precizirao datum.

Hamas i rivalska Palestinska uprava, međunarodno priznati predstavnik Palestinaca, nisu saopštili imena tehnokrata, koji ne bi trebalo da budu politički povezani i ostaje nejasno da li će ih Izrael i SAD odobriti.

“Odbor za mir”, međunarodno telo koje predvodi američki predsjednik Donald Tramp (Trump), trebalo bi da nadgleda vladu i druge aspekte primirja koje je stupilo na snagu 10. oktobra, uključujući razoružavanje Hamasa i raspoređivanje međunarodnih bezbjednosnih snaga.

Za sada se ne zna ko su članovi tog odbora.

Prekid vatre je počeo obustavom borbi i oslobađanjem talaca drženih u Gazi u zamenu za hiljade Palestinaca koje drži Izrael. Sporazum je još uvijek u prvoj fazi, dok se nastavljaju napori da se pronađu posmrtni ostaci poslednjeg taoca koji je ostao u Gazi.

Neimenovani egipatski zvaničnik rekao je da Hamas šalje delegaciju na razgovore sa egipatskim, katarskim i turskim zvaničnicima o prelasku na drugu fazu, piše Beta.

