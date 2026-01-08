Incident na moru: Izrael ispalio upozoravajuće hice na egipatski brod

Prema vojsci, izraelske mornarice pozvale su plovilo da se zaustavi, a nakon što nije odgovorilo, ispaljeni su hici upozorenja. Plovilo je potom promijenilo kurs i vratilo se u egipatske vode. Nije bilo prijavljenih žrtava.

„Snage IDF-a djelovale su u skladu s procedurama, pozvale plovilo da se zaustavi, a nakon što ono nije postupilo, provedene su mjere raspršivanja“, kaže vojska kao odgovor na upite. „IDF naglašava da je Egipat ključni partner mirovnog sporazuma za Gazu i da se sigurnosna koordinacija između dviju zemalja nastavlja kao i obično.“

Prema vojnom izvoru, egipatski dužnosnici izrazili su žaljenje zbog incidenta i preuzeli odgovornost.

