Trump: SAD će možda morati birati između NATO-a i Grenlanda

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi Sjedinjene Američke Države u budućnosti mogle biti prisiljene birati između ostanka u NATO savezu i ambicije da preuzmu kontrolu nad Grenlandom, što je izazvalo zabrinutost među evropskim saveznicima Washingtona.U dvosatnom intervjuu za New York Times, koji je objavljen 7. januara, Trump je upitan da li mu je sticanje Grenlanda važnije od očuvanja 76 godina starog vojnog saveza. Iako nije dao direktan odgovor, priznao je da bi njegova administracija mogla doći u situaciju da mora birati između ta dva cilja.

Objašnjavajući zbog čega želi da SAD kontrolišu Grenland, Trump je rekao: “Jer to je ono što smatram psihološki potrebnim za uspjeh. Mislim da vam vlasništvo daje nešto s čime ne možete, govorimo o zakupu ili ugovoru. Vlasništvo vam daje stvari i elemente koje ne možete dobiti samo potpisivanjem dokumenta.”

Američki predsjednik je tokom intervjua izjavio i da se ne osjeća obaveznim poštovati međunarodno pravo, ističući: “Moj vlastiti moral. Moj vlastiti um. To je jedino što me može zaustaviti. Ne treba mi međunarodno pravo.”

Njegove izjave izazvale su snažne reakcije u Evropi. Danska premijerka Mette Frederiksen upozorila je da bi eventualna američka vojna akcija protiv Grenlanda imala nesagledive posljedice po savez: “Ako SAD odluče vojno napasti drugu zemlju NATO-a, onda sve staje, uključujući NATO i time sigurnost koja je uspostavljena od kraja Drugog svjetskog rata.,pišu Vijesti

O mogućem zaokretu američke vanjske politike govorio je i francuski predsjednik Emmanuel Macron, koji je u godišnjem obraćanju o vanjskoj politici rekao da se Washington “postepeno okreće od nekih svojih saveznika i oslobađa se međunarodnih pravila koja je ranije promovirao”.

Trump, koji je i ranije javno iskazivao skepticizam prema NATO-u, ove sedmice je ponovo doveo u pitanje svoju posvećenost savezu. Na društvenoj mreži Truth Social objavio je: “Sumnjam da bi NATO bio tu za nas da nam je zaista potreban”, uz dodatak da će Sjedinjene Američke Države ipak nastaviti podržavati svoje saveznike unutar NATO-a.

