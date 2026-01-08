Novac će im samo pristizati, a karijera procvjetati: 6 znakova koji će imati najviše sreće u 2026. godini

Kad se planete urote, neki znaci Zodijaka će imati više sreće od drugih. Evo koji znakovi Zodijaka će imati najviše sreće kada je u pitanju polje karijere i novca.

Možda prošla godina nije bila najbolja za posao i ekonomiju cjelini, ali ove godine će šest horoskopskih znakova imati mnogo više sreće na polju karijere i novca.

To ne znači da godina ne dolazi bez sopstvenog skupa izazova. Međutim, prema riječima astrologa Abigejl-Rouz Remer, nekoliko astroloških znakova ima univerzum na svojoj strani u 2026. godini kada je u pitanju snalaženje u finansijama i njihovim poslovima.

Jarac

Jarčevi, imaćete mnogo sreće u karijeri i po pitanju novca od samog početka 2026. godine jer godinu započinjete sa četiri planete u svom znaku, što vam daje podsticaj motivacije. Pored toga, Jupiter je u vašoj sedmoj kući partnerstava tokom prve polovine godine, pri čemu planeta sreće i izobilja “blagoslovljava kuću poslovnih ugovora, a takođe vam omogućava da radite sa određenim klijentima u prvoj polovini godine”.

I vaša sreća se ne završava u prvoj polovini godine. Prema rečima astrologa, takođe ćete imati koristi od toga što će se Severni čvor preseliti u Vodoliju u julu, kada ćete se oprobati u novom hobiju ili poziciji. Pored toga, sa Južnim čvorom u Lavu, oboje ćete moći da proširite i prevaziđete način razmišljanja oskudice.

Blizanci

Blizanci, tokom prve polovine godine, Jupiter blagosilja vašu drugu kuću jer povećava vaše prihode. U kombinaciji sa drugom polovinom godine koja obećava da će vam pomoći da iskoristite lični brend ili nišu, očekujte sreću kada je u pitanju unapređenje vaše karijere u 2026. godini.

Kao što je astrolog objasnio, „Uran u vašem znaku takođe može povećati inovacije, tako da ćete imati nove načine za zarađivanje novca.“ Dakle, čak i ako se sada ne osećate tako, nemojte se iznenaditi kada vam sreća neočekivano dođe u 2026. godini.

Bik

Bikovi, imaćete veliku sreću sa karijerom i novcem 2026. godine kada Severni čvor uđe u Vodoliju, vašu desetu kuću karijere. Kao što je Remer objasnio, ova energija produbljuje vašu želju za postizanjem na poslu i na kraju finansijski.

Kako kaže astrolog, ako izaberete prave puteve, onda vas očekuje obećavajuća godina.

Vaga

Vage, pošto su Saturn i Neptun u konjunkciji u vašoj sedmoj kući, Remer je objasnio da možete očekivati susret sa zaista važnim poslovnim partnerima ili osiguravanje velikih ugovora sa klijentima u 2026. godini.

– Jupiter će takođe biti u 10. kući tokom prve polovine godine- dodao je Remer, – što će doneti obilje karijeri.-

Kada Jupiter uđe u vašu 11. kuću grupa u drugoj polovini 2026. godine, vaša karijerna i finansijska sreća dolaze iz umrežavanja. Dakle, ako zaista želite da budete uspešni, izlazak napolje i poznanstva su ključna ove godine.

Škorpija

Škorpije, tvoja karijera i finansijska sreća se možda neće desiti preko noći, ali to se menja u drugoj polovini godine kada Jupiter pređe u tvoju desetu kuću karijere. Ovo je neverovatno, rekao je Remer, jer će uzdići ono po čemu si poznat i naterati te da preispitaš gde želiš da budeš do kraja ove godine.

Nemojte se iznenaditi ako počnete da preispitujete svoj posao ili gde želite da živite. Sa retrogradnim kretanjem Venere i Merkura krajem godine, to će te natjerati da se preispitaš, a vjerovatno čak i da napravite iskorak

Rak

Rakovi, ne samo da imate sreće u prvoj polovini godine sa Jupiterom koji je još uvek u vašem znaku, već ćete doživjeti i povećanje prihoda kako se planeta sreće i obilja seli u Lava u drugoj polovini godine.

Ovo je nevjerovatno, jer ste već uspostavili bolji osjećaj identiteta do kraja prve polovine, objasnio je Remer. Dakle, ako otkrijete da želite nešto novo, očekujte da ćete skočiti u potpuno drugom pravcu koji bi mogao dovesti do mnogo novca u 2026. godini, piše glossy.

