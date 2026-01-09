UDARNA VIJEST IZ SAD, TRAMP SE OGLASIO O TANKERU ZBOG KOG SU NA IVICI SUKOBA SA RUSIJOM! O jednom ŠUTI KAO ZALIVEN!

Predsjednik SAD Donald Trump izjavio je da se sa tankera „Marinera“, koji su, kako je naveo, zaplijenile američke snage, već istovaruje nafta.

„Nafta se u ovom trenkutku istovaruje“, rekao je Tramp u intervjuu za Foks njuz i naveo da odluka o zaplijeni tankera za njega „nije bila teška“.

Istovremeno, šef Bijele kuće odbio je da odgovori na pitanje da li je nakon ovih događaja kontaktirao predsjednika Rusije Vladimira Putina. „Ne želim to da kažem“, naglasio je Tramp, piše espreso.

Tramp je takođe izjavio da Vašington od „novih vlasti“ u Karakasu dobija sve što želi.

Naveo je da je operacija u Venecueli omogućila SAD da za jedan dan dobiju naftu u vrijednosti od četiri milijarde dolara, a da u budućnosti planiraju da na njenoj prodaji zarade „hiljade milijardi dolara“.

Tramp je dodao da će u petak biti održani pregovori sa predstavnicima 14 lokalnih naftnih kompanija koje bi, kako je rekao, mogle da pomognu obnovu energetskog sektora Venecuele, uloživši „najmanje 100 milijardi dolara“.

Pored toga, najavio je da će se naredne nedjelje sastati sa venecuelanskom opozicionarkom Marijom Korinom Mačado.

