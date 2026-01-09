Gosti hotela moraju platiti kaznu od 2.800 eura, ako pogledaju kroz prozor

Blackpool FC Stadium Hotel u engleskom gradu Blackpoolu, na zapadu zemlje, nalazi se odmah pored fudbalskog stadiona. Zato hotel zahtijeva od svojih gostiju da tokom domaćih utakmica ne gledaju kroz prozor svojih apartmana. Ko ne poštuje ovo pravilo, mogao bi prema britanskom Telegraphu”biti kažnjen s iznosom do 2.800 eura.

Ova stroga zabrana odnosi se na tzv. Executive Pitch View sobe, smještene neposredno uz igralište stadiona, čija cijena iznosi oko 160 eura po noći. Gosti prilikom rezervacije ne dobijaju upozorenje o zabrani; jedino na web-stranici hotela nalazi se neobičan zahtjev da se “zavjese zatvore 90 minuta prije početka domaće utakmice i tokom cijelog trajanja utakmice”.Prema izvještaju Telegrapha zabrana se temelji na tzv. Sporting Events Act iz 1985. godine, koji zabranjuje konzumaciju alkohola u vidnom polju igrališta. Također, engleska fudbalska liga zahtijeva da svaka osoba koja prati utakmicu posjeduje ulaznicu. Kršenje ovog pravila može dovesti do novčanih kazni i zabrane ulaska na stadion,pišu Vijesti

Pored ove neobične odredbe hotela Blackpool FC Stadium, postoje i druge smjernice ponašanja koje gosti uvijek trebaju poštovati kako ne bi izazvali negativne reakcije.

