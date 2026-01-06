Karakas pod opsadom: Naoružani muškarci idu od vrata do vrata i hapse svakog ko je protiv Madura

Autoput u Karakasu zakrčen je automobilima. Ali daleko od uobičajene gužve u špicu, Avenija Bojaka, saobraćajnica koja se proteže uz Nacionalni park El Avila u glavnom gradu Venecuele, Karakasu, potpuno je blokirana jer maskirani muškarci s kalašnjikovima zaustavljaju vozače i zahtijevaju da pretresu njihove telefone i vozila.Grupe naoružanih muškaraca, pripadnici pristalica Nikolasa Madura poznatih kao kolektivosi, pretresale su automobile na improvizovanim kontrolnim punktovima, postavljenim nakon vladine naredbe da se “iskorijene” građani Venecuele koji podržavaju američko hapšenje Nikolasa Madura. Nekoliko dana nakon iznenadnog pada Nikolasa Madura, Venecuelanci strahuju šta bi moglo uslijediti, dok ulice obilaze grupe muškaraca u civilu, sa automatskim puškama prebačenim preko ramena.Budućnost je neizvjesna, kolektivosi imaju oružje, kolumbijska gerila je već ovdje u Venecueli, tako da ne znamo šta će se dogoditi, vrijeme će pokazati – rekao je za britanski “The Telegraph” Osvaldo, 69-godišnji vlasnik prodavnice u Karakasu.

Dekret o vanrednom stanju u Venecueli, objavljen u ponedjeljak, ima za cilj da suzbije svako javno slavlje povodom američke operacije. Policiji je naređeno da “odmah započne nacionalnu potragu i hapšenje svih uključenih u promovisanje ili podršku oružanom napadu Sjedinjenih Država”. Naoružane grupe kružile su ulicama u potrazi za Venecuelancima koji podržavaju američko hapšenje svrgnutog predsjednika Nikolasa Madura i njegove supruge.

Hapšenja novinara, pretrage telefona

Jedna Venecuelanka, koja je željela ostati anonimna, rekla je da više ne izlazi iz kuće sa telefonom, iz straha da bi joj mogao biti pretresen u potrazi za porukama ili fotografijama protiv svrgnutog predsjednika Nikolasa Madura, što bi moglo dovesti do njenog hapšenja. Paravojne snage su već privele 14 novinara i medijskih radnika, od kojih je 11 iz stranih redakcija, i držali ih satima. Sudbina drugih novinara i dalje je nepoznata. Prisustvo kolektivosa, naoružanih muškaraca koji se kreću na motociklima i služe kao neformalna ruka državne represije, ukazuje na to da Madurove pristalice očajnički pokušavaju zadržati kontrolu nad zemljom.

Na društvenim mrežama kruže snimci naoružanih muškaraca koji poručuju da neće dozvoliti Donaldu Trampu i “američkim svinjama” da dođu i opljačkaju prirodne resurse zemlje. Na drugom snimku vidi se ministar unutrašnjih poslova Diosdado Kabeljo, najbliži Madurov saveznik, kako pozira sa grupom naoružanih milicionera dok oni skandiraju: “Uvijek lojalni, nikad izdajnici.”

Kabeljo, za čiju je glavu ponuđena nagrada od 50 miliona dolara zbog optužbi za trgovinu drogom, u velikoj mjeri kontroliše kolektivose.

Šta se danas dešava u Karakasu

Dok je Maduro na ročištu pred Saveznim sudom na Menhetnu tvrdio da je nevin i da je “ratni zarobljenik”, njegove naoružane pristalice poručivale su da njegovo srce i duša i dalje pripadaju Venecueli.

Ovdje ima dovoljno ljudi, ima dovoljno hrabrosti da se borimo za ovu revoluciju, da se borimo za ovu otadžbinu – rekao je muškarac koji se predstavio kao Fredi Rodrigez, član Kupaza, mreže koju je Nikolas Maduro osnovao 2019. kako bi kontrolisao proteste.

U ponedjeljak ujutru većina prodavnica i preduzeća u Karakasu ponovo je otvorena, a dugi redovi uspaničenih građana koji su pokušavali nabaviti osnovne potrepštine su se razišli. Policija i obavještajci raspoređeni su duž ulica u centru Karakasa, a dvije glavne avenije bile su zatvorene dok je Delsi Rodrigez, Madurova potpredsjednica, polagala zakletvu pred svojim bratom, predsjednikom Narodne skupštine Horheom Rodrigezom.

Dolazim sa tugom zbog patnje nanesene venecuelanskom narodu nakon nelegitimne vojne agresije protiv naše domovine – rekla je podižući desnu ruku.

Dolazim sa tugom zbog otmice dva heroja. Njene riječi imale su drugačiji ton u odnosu na nedjelju, kada je rekla da je “pozvala američku vladu na zajednički rad”, nakon Trampovog upozorenja da će “platiti veoma visoku cijenu” ukoliko ne postupi po njegovim instrukcijama.

“Privremeno” odsustvo

U Karakasu su Venecuelanci koji su u početku pozdravili Madurovo hapšenje, nadajući se stvarnim promjenama, ostali razočarani usponom Delsi Rodrigez i nastavkom Madurovog režima. Ustav zemlje nalaže da se izbori održe u roku od 30 dana ukoliko predsjednik postane “trajno nesposoban” da obavlja dužnost. Međutim, Vrhovni sud je odsustvo Madura proglasio “privremenim”.

U takvom scenariju, potpredsjednica preuzima vlast do 90 dana – period koji se može produžiti na šest mjeseci uz odluku Narodne skupštine. Marija Korina Mačado, liderka venecuelanske opozicije i nedavna dobitnica Nobelove nagrade za mir, izjavila je da je obračun milicija “zaista alarmantan” i da tranzicija zemlje ka demokratiji mora da se dogodi.

Delsi Rodrigez je, kao što znate, jedan od glavnih arhitekata torture, progona, korupcije i narko-trgovine – rekla je Mačado za Fox News.

Ona je ključni saveznik i veza Rusije, Kine i Irana i svakako nije osoba kojoj bi međunarodni investitori mogli vjerovati i nju venecuelanski narod u velikoj mjeri odbacuje. Nije bilo govora o održavanju demokratskih izbora, a budućnost zemlje i dalje visi o koncu.

“Maduro otišao, drugi ga zamijenio”

Želio sam promjenu vlasti jer su ovi ljudi nanijeli ogromnu štetu zemlji; zaboravili su da su javni službenici i pomislili da posjeduju državu – rekao je Osvaldo.

Ali sada smo na istom mjestu – on je otišao, a drugi ga je zamijenio: Delsi Rodrigez, Diosdado Kabeljo i Vladimir Padrino Lopes – svi su i dalje ovdje.

Govoreći za “The Telegraph” na trgu Altamira, dok je čekala razgovor za posao, Aurora je rekla da se nadala promjeni režima, ali da joj je najveća briga kako da obezbijedi hranu za porodicu.

Većina međunarodnih lidera se ne slaže s onim što se dogodilo, ali to se dogodilo. Vidjeli smo da dolazi, svi su to vidjeli, ali niko nije mogao zamisliti da će se desiti ovako, toliko nasilno. Neki su to priželjkivali, drugi nisu, ali ne postoji nijedna zemlja na svijetu koja može da se umiješa u tuđu vlast i kaže: nafta je moja – ne, to je laž, to pripada venecuelanskom narodu.

Iako je odbacila Trampovu tvrdnju da će upravljati Venecuelom, Aurora, njegovateljica iz Petarea, rekla je.

Bila nam je potrebna promjena i ona je bila nužna, a sada nam je potrebna tranzicija. Svako rođenje je bolno, a sada moramo ići dalje – dodala je.

Drugi su bili manje spremni prihvatiti trenutnu situaciju.

Iskreno, mislim da se ovo nije smjelo dogoditi; on (Maduro) je trebao biti u svojoj zemlji i njome upravljati – rekao je 59-godišnji sportski trener koji je želio ostati anoniman.

