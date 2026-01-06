Led okovao Evropu: Saobraćaj u kolapsu, ima i mrtvih

Domaći željeznički saobraćaj u Nizozemskoj potpuno je obustavljen jutros nakon što je prekid IT sistema dodatno pogoršao poremećaje u željezničkoj mreži te zemlje. Vozovi su u nekim dijelovima počeli saobraćati nekoliko sati kasnije, ali problemi su i dalje postojali u regiji oko Amsterdama, popularne turističke destinacije.Brze Eurostar linije za Pariz iz Amsterdama bile su otkazane ili su kasnile. U gradskoj zračnoj luci Schiphol otkazano je više od 400 letova, većinom nizozemske podružnice Air France-KLM, jer je zimsko vrijeme peti dan zaredom paraliziralo promet u jednom od glavnih evropskih tranzitnih čvorišta.

Španac Javier Sepulveda već tri dana je blokiran na Schipholu i ne može se vratiti kući u Norveškoj. “Situaciju mogu opisati samo kao haotičnu, ludu”, rekao je 39-godišnjak, dodajući da je u utorak stao u red ispred šaltera KLM-a u 6:30 i šest sati kasnije još uvijek nije bio blizu početka reda,pišu Vijesti

U Njemačkoj su temperature na jugu i istoku jutros pale značajno ispod minus 10 Celzijevih stepeni. Veliki dijelovi zemlje prekriveni su snijegom, uključujući regije blizu Sjevernog mora, gdje debeli slojevi snijega inače rijetko padaju. Meteorolozi prognoziraju novu oluju u petak s očekivanim obilnim snježnim padalinama na sjeveru i istoku.

U Francuskoj je dugotrajni hladni val donio niske temperature tokom noći nakon što je jučer pao snijeg u pariškoj regiji i velikim dijelovima zemlje. Šest manjih zračnih luka zatvoreno je na zapadu i sjeveru, dok se otkazivanja na dvije glavne pariške zračne luke ne očekuju.Ministar saobraćaja Philippe Tabarot pozvao je građane da što manje putuju cestama i da rade od kuće, te upozorio da odmrznuti snijeg koji se ponovno smrznuo preko noći stvara opasne uvjete. Pet osoba poginulo je u prometnim nesrećama povezanima sa smrzavanjem, izvijestili su BFMTV i drugi francuski mediji. U Parizu je saobraćaj autobusima bio haotičan jer je ponovo uspostavljen nakon jučerašnje obustave.

Meteorološki zavod u Velikoj Britaniji priopćio je da bi opasnosti od zimskih nepogoda mogle potrajati tokom cijele sedmice za veći dio zemlje, uz izdavanje žutog upozorenja zbog snijega u srednjoj Škotskoj.Obilne snježne padaline i kiša ovog su tjedna izazvali haos i na zapadnom Balkanu – zatvarane su ceste, prekinuta je opskrba strujom, poplavljene su rijeke.

Facebook komentari