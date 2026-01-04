Danska premijerka poručila Trumpu da prestane s izjavama o Grenlandu

Frederiksen je naglasila da Sjedinjene Američke Države nemaju nikakvo pravo na aneksiju Grenlanda, koji je dio Kraljevine Danske. Kako je poručila, nijedna zemlja unutar danske kraljevine ne može biti predmet teritorijalnog prisvajanja.

Trump je u više navrata govorio o Grenlandu kao strateški važnoj teritoriji, ističući njegov geografski položaj i prirodna bogatstva. Danska premijerka podsjetila je da su Danska i Grenland članice NATO-a te da uživaju sigurnosne garancije Saveza. Također je navela da već postoji važeći odbrambeni sporazum sa SAD-om koji reguliše američko prisustvo i pristup Grenlandu.

Frederiksen je istakla da je Danska povećala ulaganja u sigurnost arktičke regije te pozvala Washington da prekine, kako je navela, prijetnje prema bliskom savezniku i narodu koji je jasno poručio da Grenland nije na prodaju,pišu Vijesti

Njena reakcija uslijedila je nakon objave Katie Miller, supruge savjetnika Donalda Trumpa, koja je na društvenim mrežama podijelila kartu Grenlanda u bojama američke zastave uz poruku da će uskoro postati dio SAD-a. Na objavu je ranije reagovao i danski ambasador u Washingtonu, podsjetivši da su dvije zemlje saveznice i da Danska očekuje poštivanje svog teritorijalnog integriteta.

Napetosti su dodatno pojačane Trumpovim izjavama da bi i druge zemlje mogle biti meta američkih intervencija, pri čemu je ponovio stav da su, prema njegovim riječima, Sjedinjenim Državama “potrebni” Grenland i njegova strateška pozicija.

