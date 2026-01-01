Uznemirujući snimak: Ljudi u panici pokušavaju iskočiti, dok objekat guta vatra

U švicarskom gradu Crans-Montana je došlo do teške tragedije u jednom baru, gdje je, prema prvim informacijama, izbio požar koji je potom izazvao snažnu eksploziju.

Prema preliminarnim podacima, oko 100 osoba je povrijeđeno, dok se za više desetina ljudi strahuje da su smrtno stradali. Spasilačke ekipe, vatrogasci i hitne službe nalaze se na terenu, a područje je potpuno blokirano.

Na stravičnom snimku vide se osobe kako panično pokušavaju iskočiti kroz staklo objekta koji je zahvatila vatra.

https://x.com/media_express_e/status/2006756734468239671?s=20

Uzrok požara i eksplozije za sada nije zvanično potvrđen. Vlasti su pokrenule istragu, dok se povrijeđeni prebacuju u obližnje bolnice. Očekuje se da će broj žrtava i povrijeđenih biti preciziran tokom narednih sati.

Situacija je i dalje izuzetno ozbiljna, a javnost će biti pravovremeno informisana kako nove informacije budu pristizale.

