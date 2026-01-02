Svijet

Tužiteljica otkrila uzrok požara u Crans-Montani

9.8K  
Objavljeno prije 1 sat

Prvi rezultati istrage upućuju na to da je požar, koji je u novogodišnjoj noći progutao bar u švicarskom skijalištu, izbio kada su prskalice pričvršćene na boce šampanjca podignute preblizu stropu, izjavila je u petak lokalna tužiteljica.

Sve upućuje na to da je požar krenuo od upaljenih svijeća ili prskalica koje su bile pričvršćene na boce šampanjca. Previše su ih približili stropu. Od tuda je krenula brza, vrlo brza i široka vatrena stihija, rekla je tužiteljica Beatrice Pilloud na konferenciji za novinare.

Policijski zapovjednik Frédéric Gisler potvrdio je da je službeno identificirano 113 od 119 ozlijeđenih. Postupak službene identifikacije preostalih šest osoba još uvijek traje.

Rekao je da su među identificiranima 71 švicarski državljanin, 14 francuskih, 11 talijanskih, četiri srpska, jedan Bosanac, jedan Belgijac, jedan državljanin Luksemburga, jedan poljski te jedan portugalski državljanin,pišu Vijesti

Predsjednik kantonalne vlade Mathias Reynard rekao je da se broj smrtno stradalih u požaru i dalje procjenjuje na 40.


Teme:,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh