Tužiteljica otkrila uzrok požara u Crans-Montani

Sve upućuje na to da je požar krenuo od upaljenih svijeća ili prskalica koje su bile pričvršćene na boce šampanjca. Previše su ih približili stropu. Od tuda je krenula brza, vrlo brza i široka vatrena stihija, rekla je tužiteljica Beatrice Pilloud na konferenciji za novinare.

Policijski zapovjednik Frédéric Gisler potvrdio je da je službeno identificirano 113 od 119 ozlijeđenih. Postupak službene identifikacije preostalih šest osoba još uvijek traje.

Rekao je da su među identificiranima 71 švicarski državljanin, 14 francuskih, 11 talijanskih, četiri srpska, jedan Bosanac, jedan Belgijac, jedan državljanin Luksemburga, jedan poljski te jedan portugalski državljanin,pišu Vijesti

Predsjednik kantonalne vlade Mathias Reynard rekao je da se broj smrtno stradalih u požaru i dalje procjenjuje na 40.

