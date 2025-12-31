“Reciprocitet Donalde”

Burkina Faso i Mali su to objavili u odvojenim izjavama ministara vanjskih poslova dviju zapadnoafričkih zemalja, koje su objavljene u utorak navečer po lokalnom vremenu.

Kako izvještava Guardian, ovo označava najnoviji preokret u sve hladnijim odnosima između njihovih vojnih vlada i SAD-a.

Dana 16. prosinca, Trump je proširio ranija ograničenja putovanja na više od 20 zemalja , uključujući Mali, Burkinu Faso i Niger, kojima vladaju hunte.

„U skladu s načelom reciprociteta , Ministarstvo vanjskih poslova i međunarodne suradnje obavještava nacionalnu i međunarodnu zajednicu da će Vlada Republike Mali odmah primijeniti iste uvjete i zahtjeve na američke građane kao što su oni nametnuti malijskim građanima“, priopćilo je Ministarstvo vanjskih poslova te zemlje.

U izjavi koju je potpisao ministar vanjskih poslova Burkine Faso, Karamoko Jean-Marie Traore, navedeni su slični razlozi za zabranu ulaska američkih građana u Burkinu Faso.

Bijela kuća je prethodno kao jedan od razloga za zabranu putovanja navela kontinuirane napade naoružanih skupina.

Facebook komentari