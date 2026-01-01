Novogodišnja bomba: Evo za koji klub je potpisao Nejmar

Velika brazilska fudbalska zvijezda Nejmar, odlučio je gdje će nastaviti karijeru. On je nedavno operisan, a sada je fudbalski transfer guru Fabricio Romano objavio vijest da on ostaje u svom Santosu još godinu dana.

Nejmar je odlučio da se vrati u Santos posijle epizode u Al Hilalu, a u svom matičnom klubu je odigrao 28 mečeva i postigao je 11 golova i četiri asistencije.

Ipak, njegov ugovor je isticao na kraju ove sezone, povela se priča gdje bi mogao da nastavi karijeru ovaj momak iz Brazila koji ima 33 godina, ali koji iza sebe ima i ogromnu historiju povreda zbog kojih i nije ispunio svoj puni potencijal.

Kako kaže Fabricio Romano, Nejmar je odlučio da još godinu dana ostane u ekipi u kojoj je ponikao, te tako stavi tačke na sve moguće spekulacije.

Također, Nejmar bi volio da se nađe i na spisku reprezentacije Brazila za Svjetsko prvenstvo koje je na programu iduće 2026. godine, ali je pravo pitanje da li ga Karlo Anćeloti uopšte ima u planovima za tako nešto.

Isto tako je i pitanje i koliko on može da doprinese sa 33 godine, ali i bogatom historijom povreda.

