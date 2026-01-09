Vijesti

Putovanje po snijegu i ledu: Savjeti za sigurnost

2.3K  
Objavljeno prije 12 minuta

Ključni savjeti koji će vam pomoći da sve prođe ugodno

 Snijeg - Screenshot

Zimsko putovanje može biti čarobno, ali i zahtjevno ako niste dobro pripremljeni.

Zbog toga donosimo nekoliko ključnih savjeta koji će vam pomoći da putovanje prođe sigurno i ugodno.

Vremenski uvjeti
Prije polaska informirajte se o snijegu, ledu i mogućim zastojima. Ako putujete automobilom, planirajte rutu i imajte alternativne pravce.

Ne zaboravite strugalicu za led i dodatnu toplu deku.

Adekvatno odijevanje
Obucite slojevito – jakna, džemper, termos odjeća i vodootporna obuća. Ne zaboravite rukavice, kapu i šal, jer su ruke i glava posebno osjetljivi na hladnoću.

Hrana i piće
Ponijeti vodu, termos s toplim napitkom i lagane grickalice može spasiti situaciju ako naiđete na zastoje ili dužu vožnju.

U automobilu je preporučljivo imati prvu pomoć, lampe, baterijske svjetiljke i osnovne alate. Ako putujete pješice ili na planinu, obavezno imajte kartu, kompas ili GPS uređaj.


Teme:,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh