Evo kada stiže digitalni euro i kako ćemo njime plaćati

Evropska unija ubrzano radi na uvođenju digitalnog eura, nove forme novca koja bi u narednim godinama mogla postati dio svakodnevnog plaćanja građana. Iako se o njemu sve češće govori, mnogima još nije jasno šta digitalni euro zapravo jeste, čemu služi i kada bi mogao biti uveden, prenosi Biznisinfo.

U nastavku donosimo pregled ključnih činjenica o ovom važnom projektu Evropske centralne banke (ECB).

Šta je digitalni euro?

Digitalni euro je elektronski oblik novca koji izdaje Evropska centralna banka, slično kao što danas izdaje papirne novčanice i kovanice.

Važno je naglasiti:

digitalni euro nije kriptovaluta

ne zavisi od komercijalnih banaka

ima punu garanciju ECB-a

predstavlja digitalni ekvivalent gotovine

Drugim riječima, to bi bio “digitalni keš” koji građani mogu koristiti za plaćanje, ali u elektronskom obliku.

Čemu služi digitalni euro?

Cilj uvođenja digitalnog eura je da se: omogući sigurno i brzo digitalno plaćanje; smanji zavisnost od kartičnih kuća (Visa, Mastercard); očuva monetarni suverenitet EU; odgovori na rast kriptovaluta i privatnih digitalnih sistema plaćanja te osigura dostupnost novca i u digitalnom dobu.

ECB naglašava da digitalni euro neće zamijeniti gotovinu, već će biti dodatna opcija.

Kako bi funkcionisao u praksi?

Prema dosadašnjim planovima:

građani bi imali digitalni novčanik

plaćanja bi bila trenutna i bez naknada

moguće je plaćanje i bez interneta (offline režim)

postojao bi limit iznosa (npr. 3.000–4.000 eura)

koristio bi se za svakodnevne kupovine, ne za štednju

Digitalni euro ne bi donosio kamatu, čime se sprečava masovno prebacivanje novca iz banaka.

U kojoj je fazi projekat?

Trenutno stanje (2025):

završena istraživačka faza

u toku tehnička i pravna priprema

testiraju se modeli privatnosti i sigurnosti

zemlje članice rade na zakonodavnom okviru

Kada bi mogao biti uveden?

Najranije 2027. ili 2028. godine, ako EU institucije daju konačno odobrenje.

Da li će se moći pratiti transakcije?

Ovo je jedno od najčešćih pitanja.

ECB tvrdi da: neće imati uvid u lične transakcije; privatnost korisnika će biti zaštićena; nivo anonimnosti bit će sličan gotovini – posebno za manje iznose.

Podaci o plaćanju ne bi bili dostupni centralnoj banci, već samo tehničkim posrednicima, u skladu sa zakonima EU.

Zašto je digitalni euro važan za budućnost?

Uvođenjem digitalnog eura Evropska unija želi da ostane konkurentna u globalnoj ekonomiji; da smanji zavisnost od američkih platnih sistema; da modernizuje finansijski sektor te da omogući sigurnija digitalna plaćanja građanima.

Posebno se ističe njegova uloga u kriznim situacijama, kada je važno da država ima direktan i stabilan sistem plaćanja.

Zaključak: Jedan od najvažnijih projekata

Digitalni euro predstavlja jedan od najvažnijih finansijskih projekata Evropske unije u posljednjim decenijama. Iako još nije uveden, jasno je da će u narednim godinama igrati ključnu ulogu u načinu na koji plaćamo, čuvamo i koristimo novac.

Građani ne treba da strahuju od njegovog dolaska – gotovina ostaje, ali se otvara prostor za sigurniju i moderniju budućnost plaćanja.

