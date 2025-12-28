“Opasan presedan” – Mogao biti iskorišten za prinudnu deportaciju Palestinaca

Hamas , javlja Al Jazeera, izjavio je da priznanje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua odražava duboku krizu i izolaciju Izraela zbog nasilja koje provodi nad palestinskim narodom u Gazi.

Pokret je istakao da je izraelska politika usmjerena na “rasparčavanje arapskih država, narušavanje njihove stabilnosti i miješanje u unutrašnje stvari”, u službi “cionističkog kolonijalnog projekta”.

Hamas je također pohvalio reakcije arapskih i islamskih zemalja koje su osudile odluku Izraela kao kršenje međunarodnog prava i kršenje suvereniteta Somalije .

Istovremeno, Ministarstvo vanjskih poslova Palestinske uprave upozorilo je da Izrael namjerava iskoristiti Somaliland kao moguću destinaciju za prisilnu deportaciju Palestinaca iz Gaze, ocjenjujući taj potez kao direktnu prijetnju regionalnoj i arapskoj sigurnosti i pokušaj destabilizacije arapskih i afričkih država.

Izrael je prethodno priznao Somaliland , otcijepljenu regiju Somalije, kao “nezavisnu i suverenu državu”, čime je Izrael postao prva država koja je to učinila.

Kako je “Ynetnews” naveo, izraelski premijer Benjamin Netanyahu objavio je da Izrael zvanično priznaje Republiku Somaliland, a njegov kabinet je saopštio da su Netanyahu i predsjednik Somalilanda potpisali zajedničku deklaraciju.

Ministri vanjskih poslova Somalije, Egipta, Turske i Džibutija osudili su izraelsko priznanje Somalilanda, separatističke regije Somalije, saopštili su egipatski zvaničnici.

Facebook komentari