Izrael ponovo napao, na meti i mirovne snage u Libanu

“Mitraljeska vatra intezivirana sa položaja Izraelskih odbrambenih snaga (IDF) južno od Plave linije pogodila patrolu mirovnih snaga UN u Libanu (UNIFIL) koja je provjeravala kontrolni punkt u selu Bastara.

Pucnjava je uslijedila nakon eksplozije granate u blizini.

Iako oprema UNIFIL-a nije oštećena, zvuk pucnjave i eksplozije izazvali su manji potres mozga kod jednog mirovnjaka”, navodi se u saopšptenju objavljenom na sajtu UN.

Napominje se da je, istovremeno, u selu Kfar Šuba, druga mirovna patrola, obavljajući rutinski operativni zadatak, takođe prijavila mitraljesku vatru sa izraelske strane u neposrednoj blizini njihovih položaja.

UN su primjetile da je UNIFIL unaprijed obavjestio IDF o svojim aktivnostima u ovim oblastima, prateći svoju uobičajenu praksu patroliranja osetljivim područjima u blizini Plave linije.

“Napadi na ili blizu mirovnjaka predstavljaju ozbiljno kršenje Rezolucije 1701 Savjeta bezbjednosti. Ponovo pozivamo IDF da prekine agresivno ponašanje i napade na ili blizu mirovnjaka koji rade na miru i stabilnosti duž Plave linije”, saopštile su UN.

Libanska nacionalna novinska agencija (NNA) je danas objavila da su izraelski ratni avioni izveli niz vazdušnih napada na područja u istočnom i južnom Libanu. Niz napada je takođe prijavljen u planinskom regionu Hermel na istoku zemlje.

U četvrtak su u izraelskim napadima dronova u istočnom i južnom Libanu ubijene tri osobe, a jedna je ranjena. Slični izraelski napadi dronova izvedeni su u južnom Libanu u sredu, kada je poginula jedna osoba, a u utorak su poginule tri osobe, uključujući i jednog libanskog vojnika.

Kancelarija libanskog predsednika Džozefa Auna saopštila je prošle nedelje da je treća runda indirektnih pregovora između Libana i Izraela zakazana za 7. januar 2026. godine.

