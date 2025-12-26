Svijet

Kina testirala voz brzine 800 km/h

4.3K  
Objavljeno prije 45 minuta

Laboratorija “Hubei East Lake” u centralnoj Kini je objavila revolucionarno dostignuće u tehnologiji za voz velike brzine, koji je na testu postigao 800 kilometara na sat za samo 5,3 sekunde, što predstavlja prekretnicu u istraživanju elektromagnetnog pogona.

est je obuhvatio prugu od hiljadu metara, pri čemu je voz težine 1,1 tone dostigao maksimalnu brzinu na oko 600 metara i zaustavio se na svojoj krajnjoj tački nakon osam sekundi putovanja, prenosi Xinhua.

Laboratorija u saopštenju navodi da je to omogućeno sistemom električnog vođenja sa permanentnim magnetom, i uz elektromagnetni pogon, koji je prevazišao izazove poput aerodinamičke stabilnosti velike brzine, bežične komunikacije sa malom latencijom i precizne kontrole linearnih motora.

Ovo je treći svjetski rekord koji je laboratorija postigla za šest meseci, nakon demonstracija od 650 kilometara na sat 16. juna i 700 kilometara na sat 14. jula, prenosi Tanjug.

Navedeno je da će testna linija od hiljadu metara funkcionisati kao otvorena platforma koja podržava istraživanje i razvoj u maglev tranzitu sljedeće generacije, kako se ta tehnologija naziva, elektromagnetnim lansiranjima u vazduhoplovstvu i projektima ekonomije na malim visinama, nudeći podršku za najsavremenije transportne tehnologije.

Maglev brzina se mjeri u kontrolisanim, eksperimentalnim vožnjama za vozove sa magnetnom levitacijom.


Teme:, ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh