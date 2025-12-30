Ko je sve “pao” s Hadžibajrićevim sinom i Karišikom: Vlasnici kompanija, fatalna medicinska sestra, članovi porodice, advokat

Tužilaštvo BiH je podiglo optužnicu protiv 12 osoba i šest pravnih lica zbog sumnje da su prali novac koji je stečen od prodaje kokaina iz Južne Amerike, da su ga stavljali u zakonite tokove, kroz kupovinu i izgradnju nekretnina, kao i kroz kupovinu i rudarenje kriptovaluta.Više od šest miliona KM je ilegalno prebacivano u BiH, a onda se stavljao u legalne tokove.

Optužnica je podignuta protiv Elmedina Karišika, Seida Hadžibajrića, Mehmeda Dedića, Emira Karišika, Edina Brbutovića, Bojana Veselinovića, Edine Karišik, Emine Rogo, Murisa Bešlagića, Ognjena Orašanina, Adisa Đonke, Selme Malagić te kompanija povezanih s njima.

Kao što je poznato od početka akcije, ključni ljudi u ovom predmetu su Elmedin Karišik i Seid Hadžibajrić. Prvo je otkriveno da je Karišik imao jaku mrežu u Općini Stari Grad preko Seida Hadžibajrića, sina bivšeg načelnika Ibrahima Hadžibajrića, koji mu je bio dobar prijatelj. Karišik je veliki novac zarađivao preko parkinga.

Tada je njima određen pritvor, a kasnije su ponovo uhapšeni kada se dolazi nezakonitog prometa nekretnina. Sporno je bilo i kršenje mjera zabrane koje su im izrečene nakon puštanja na slobodu.Karišiku se već sudi pred Kantonalnim sudom u Sarajevu vezano za nekretnine, a Tužilaštvo BiH je vodilo posebnu istragu vezano za narkotike i Sky aplikaciju.

Pripadnici SIPA-e su ove godine uhapsili Elmedina Karišika i zbog napada na advokata Mirsada Crnovršanina i praćenja tužioca Džermina Pašića.

Bit ćeš prvi mladi milioner sa Starog Grada, a na birou (…). Pa, najbolje je biti na birou“, savjetovao je jednom prilikom Elmedin Karišik Seida Hadžibajrića, sina načelnika sarajevske Općine Stari Grad. Ova poruka na Skyu bila jedna u nizu njihovih prepiski u periodu od 2020. do 2021. godine.

Kako se može vidjeti prema optužnici, Karišik je u svoje prljave poslove uključio i članove porodice, koji su također obuhvaćeni optužnicom.

Što se tiče Murisa Bešlagića, on je uhapšen sredinom prošle godine. Riječ je o osobi iz Lukavca, za koju je “Avaz” ranije pisao da je prao novac za Sanija El Murdu, koji nije dostupan našem pravosuđu, a koji se također povezuje s Elmedinom Karišikom.Kako je ranije pisao portal “Avaza”, Sky poruke su pokazale da je ilegalno preko granice unio oko 3 miliona KM.Ognjen Orašanin je povezivan sa “škaljarskim klanom”, a ono što je poznato da je vezan za više krivičnih djela još od ranije. 2020. godine njemu je pod automobil na Sokocu bila podmetnuta bomba, a nekoliko dana kasnije je uhapšen zbog premlaćivanja sugrađanina. Prošle godine je uhapšen u sarajevskom naselju Otoka, nakon što je za njim bila raspisana crvena Interpolova potjernica, a on se tada pravdao da je došao u Sarajevo da se preda. Tada je zbog pomaganja njemu uhapšena i nekadašnja pjevačica Verena Cerovina. Ljetos je izašao iz pritvora nakon što je platio kauciju od 437.600 KM.Mehmed Dedić je vlasnik kompanije “Arijans”, čije je sjedište u Kolodvorskoj ulici, a preko koje se prao novac.

Kako se moglo čuti tokom ranijih ročišta za određivanje pritvora Emina Rogo je djevojka Sanija El Murde, koji je bio značen kao vođa grupe. Ona je po zanimanju medicinska sestra, koja je radila u jednoj privatnoj klinici,piše Avaz

Edin Brbutović je vlasnik kompanije “Parking tim”, preko koje se, prema navodima Tužilaštva BiH, prao novac.

Adis Đonko se našao u pritvoru ove godine, a pažnju je privukao zbog izjave da je mostarskom biznismenu Senadu Kevelju “dao milion da braća Čampara završe ovaj predmet”.

Bojan Veselinović je sarajevski advokat, koji je uhapšen u akciji “Square” prije dvije godine zbog sumnje da je dio grupe koja je krivotvorila dokumentaciju kako bi se sticalo vlasništvo nad zemljištem i prometovalo većim brojem nekretnina.

O Selmi Malagić nema više dostupnih informacija i nije poznato kakva je bila njena uloga.

