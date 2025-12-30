Nova godina bez slavlja: Zašto su svjetski gradovi otkazali dočeke

Od odbrojavanja posljednjih sekundi stare godine i tradicionalnog spuštanja kugle na njujorškom Times Squareu, do veličanstvenih vatrometa – fotografije svake godine svjedoče impresivnim dočecima u najvećim svjetskim metropolama.

Ipak, 2025. godina, iako obilježena brojnim uspjesima, donijela je i teške tragedije – od prirodnih katastrofa, napada i ratova, do avionskih nesreća i drugih tragičnih događaja. Zbog toga su se mnogi gradovi odlučili na skromniji doček, iz pijeteta prema žrtvama ili zbog sigurnosnih procjena povezanih s velikim okupljanjima.

Sydney

Grad poznat po jednom od najpoznatijih novogodišnjih vatrometa ove godine mijenja planove zbog masovne pucnjave na plaži Bondi, u kojoj je tokom proslave Hanuke poginulo 15 osoba.

Kako bi se odala počast žrtvama, otkazane su sve manifestacije na plaži Bondi, uključujući i muzički festival. Vatrometi će se ipak održati u drugim dijelovima grada, poput Sydney Harboura, Parramatte, Coogeeja, Manlyja i Liverpoola, ali uz znatno smanjen broj pratećih događaja.

Na području luke bit će raspoređene dodatne policijske snage i nadzorne kamere. Na mostu Sydney Harbour održat će se minuta šutnje, a piloni će biti osvijetljeni simbolom goluba i riječju „mir“. Kasnije tokom večeri most će zasvijetliti plavo u znak podrške humanitarnoj organizaciji Beyond Blue, koja pruža mentalnu podršku preživjelima i porodicama žrtava, prenosi tportal.hr.

Jakarta i Bali

Indonezijska vlada podržala je odluku pojedinih regija da odustanu od vatrometa za doček 2026. godine, u znak solidarnosti sa žrtvama razornih poplava na Sumatri.

Vlasti u Jakarti i na Baliju saopćile su da vatrometi neće biti dozvoljeni iz poštovanja prema stradalima. U poplavama i klizištima poginulo je više od 1.100 ljudi, dok je oko 400.000 ostalo bez domova. U Denpasaru je vatromet zvanično zabranjen, a guverner Jakarte pozvao je građane da ne koriste pirotehniku. Više od 20 sela potpuno je uništeno.

Hong Kong

Vlada Hong Konga otkazala je tradicionalni novogodišnji vatromet, iako zvanično nije navela razlog. Lokalni mediji odluku povezuju s nedavnim katastrofalnim požarom u stambenim zgradama, u kojem je poginulo najmanje 160 ljudi.

Umjesto vatrometa, planiran je alternativni program s porukom „pozitivne energije, brige i mira“. Požar se brzo proširio zbog loših građevinskih materijala korištenih pri renovaciji zgrada u kojima je živjelo više od 4.000 stanovnika.

Pariz

Francuska prijestolnica ove godine odustaje od tradicionalnog novogodišnjeg koncerta na Champs-Élyséesu iz sigurnosnih razloga. Vatromet će se ipak održati, ali uz pojačane mjere sigurnosti zbog straha od prevelikih gužvi, stampeda i mogućih nereda.

Tokio

Okupljanje ispred stanice Shibuya, koje svake godine privlači desetine hiljada ljudi, ove je godine otkazano. Gradske vlasti navode zabrinutost zbog masovnih gužvi i porasta uličnog opijanja, što je potvrdio i gradonačelnik ove četvrti,pišu Vijesti

Monako

Monako je uveo strogu zabranu posjedovanja, prijevoza i korištenja vatrometa i pirotehničkih sredstava u periodu od 31. decembra 2025. do 11. januara 2026. godine. Odluka je donesena zbog javne sigurnosti i opasnosti od požara, iako će biti dozvoljeni samo oni vatrometi koje izričito odobri vlada.

Beograd

Beograd će također otkazati dio novogodišnjih događanja, uključujući i proslave pravoslavne Nove godine 14. januara. Gradonačelnik Aleksandar Šapić naveo je da je odluka donesena iz sigurnosnih razloga, posebno zbog zaštite djece i mladih, te sprječavanja incidenata u masovnim okupljanjima.

Facebook komentari