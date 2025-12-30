Metoda za čišćenje začepljenog odvoda: Jednostavna tehnika uz dvije uobičajene stvari

Ostaci hrane, masnoća i deterdženata mogu se zadržati u odvodu, što nerijetko dovodi do neugodnih mirisa i usporenog oticanja vode nakon blagdana.

Jedan od najčešćih problema nakon intenzivnog kuhanja je začepljen i neugodno mirisan odvod. Kako bi se to spriječilo i sudoper ponovo učinio funkcionalnim, ljubitelji čišćenja sve češće dijele jednostavne, kućne metode koje ne zahtijevaju skupa sredstva niti agresivne hemikalije.

Jedna od tih metoda uključuje korištenje sode bikarbone i bijelog sirćeta, dva sastojka koja se već nalaze u većini domaćinstava. Soda bikarbona poznata je po svojoj sposobnosti neutraliziranja mirisa, dok sirće pomaže u razgradnji masnoće i naslaga koje se nakupljaju u cijevima. Kada se ove dvije supstance pomiješaju, dolazi do hemijske reakcije koja pomaže u otpuštanju prljavštine iz odvoda.

Postupak je jednostavan: u odvod se sipa jednaka količina sode bikarbone i sirćeta, a zatim se smjesa ispere ključalom vodom. Ova reakcija stvara pjenu koja pomaže da se odvoje naslage prljavštine, nakon čega voda lakše otiče, a neugodni mirisi se znatno smanjuju ili potpuno nestaju.

Stručnjaci ističu da neutralizacija mirisa ne mora biti trenutna i da je ponekad potrebno i do 24 sata kako bi se postigao puni učinak, dok kod jačih mirisa proces može trajati i duže. Ipak, redovnom primjenom ove metode moguće je održavati odvod čistim, svježim i funkcionalnim, posebno nakon perioda intenzivne upotrebe kuhinje, prenosi Radiosarajevo.

