Zelenski: Uskoro se opet nalazim s Trumpom, mnogo se može odlučiti prije Nove godine

“Dogovorili smo sastanak na najvišoj razini, s predsjednikom Trumpom u bliskoj budućnosti. Mnogo toga može se odlučiti prije Nove godine”, objavio je Zelenski na društvenim mrežama.

Ukrajinski predsjednik u srijedu je otkrio najnoviju verziju američkog plana za okončanje rata između Rusije i Ukrajine, o kojem se već tjednima pregovara između Washingtona i Kijeva.

Plan poziva na zamrzavanje na linijama bojišnice i ne nudi rješenje za najspornije pitanje teritorija koje je okupirala Rusija, koji čine više od 19 posto Ukrajine.

Za razliku od izvorne verzije ovog dokumenta, koju su sastavili Amerikanci, nova verzija izostavlja dva glavna zahtjeva Moskve: povlačenje ukrajinskih snaga s dijelova Donbasa koji su još uvijek pod njihovom kontrolom i pravno obećanje Kijeva da se neće pridružiti NATO-u.

Stoga nije vjerojatno da će Moskva pristati na ovu novu verziju. Upitan o tome, glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov u srijedu je naznačio je da Moskva “formulira svoj stav” i odbio komentirati detalje.

U četvrtak je glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova izjavila da je napredak prema okončanju rata “spor, ali stalan” prenosi N1.

