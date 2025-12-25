Zapadna Obala: Palestinac napadnut dok je klanjao VIDEO

Na snimku, koji je objavio na društvenim mrežama, vidi se kako Palestinac klanja pored puta. Međutim, u tom trenutku nailazi izraelski doseljenik na kvadu, udara ga i obara na zemlju.

“Izraelski terorista napao je Palestinca koji se molio kraj puta koji je izraelska okupacija blokirala na Zapadnoj obali”, napisao je Azaiza.

On je poručio i da su Palestinci u ovakvim situacijama bespomoćni.

“Bilo kakva reakcija na ovaj napad ili čak pokušaj da se zaštitite može dovesti do toga da budete ubijeni”, poručio je novinar.

Izraelski doseljenici koji ilegalno borave na Zapadnoj obali iz dana u dan stvaraju sve više problema Palestincima koji na tom području žive decenijama unazad.

Izraelske vlasti podržavaju ilegalno naseljavanje, a nedavno je odobren i plan za izgradnju novih 19 ilegalnih naselja na području Zapadne obale.

Facebook komentari