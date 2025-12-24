Zelenski otkrio kompletan nacrt mirovnog plana od 20 tačaka koji podržavaju Ukrajina i SAD

Početni plan od 28 tačaka, koji je Ukrajinu doveo u vrlo nezavidan položaj, prerađen je u okvir od 20 tačaka, koji je predsjednik Volodimir Zelenski prvi put predstavio.

Pored toga, razvijen je nacrt tripartitnog sporazuma o sigurnosnim garancijama između Ukrajine, SAD-a i Evrope, kao i bilateralni sporazum o sigurnosnim garancijama između Ukrajine i SAD-a.

Ukrajinski medij Kyiv Independent objavio je nacrt potencijalnog mirovnog plana od 20 tačaka, koji su razvile Ukrajina i SAD, a koji je predstavio i parafrazirao predsjednik Ukrajine.

Potpisnici potvrđuju da je Ukrajina suverena država.

Dokument predstavlja potpuni i neupitni sporazum o nenapadanju između Rusije i Ukrajine. Bit će uspostavljen mehanizam za nadzor linije sukoba korištenjem satelitskog bespilotnog nadzora, osiguravajući rano otkrivanje kršenja.

Ukrajina će dobiti sigurnosne garancije.

Veličina Oružanih snaga Ukrajine ostat će na 800.000 pripadnika tokom mirnodopskog perioda.

SAD, NATO i evropske države potpisnice će Ukrajini pružiti garancije “slične Članu 5”. Primjenjuju se sljedeće tačke:

Ako Rusija napadne Ukrajinu, bit će pokrenut koordinirani vojni odgovor i sve globalne sankcije protiv Rusije bit će vraćene na snagu.

Ako Ukrajina napadne Rusiju ili otvori vatru na rusku teritoriju bez provokacije, sigurnosne garancije će se smatrati nevažećim. Ako Rusija otvori vatru na Ukrajinu, sigurnosne garancije će stupiti na snagu.

SAD će dobiti kompenzaciju za pružanje sigurnosnih garancija

Ranije potpisani bilateralni sigurnosni sporazumi između Ukrajine i oko 30 zemalja ostat će na snazi.

Rusija će formalizirati svoj stav o nenapadanju prema Evropi i Ukrajini u svim potrebnim zakonima i dokumentima, ratificirajući ih u ruskoj Dumi.

Ukrajina će postati članica EU u jasno određenom trenutku i dobit će kratkoročni preferencijalni pristup evropskom tržištu.

Ukrajina će dobiti globalni razvojni paket, detaljno opisan u zasebnom sporazumu, koji će obuhvatati različita ekonomska područja:

Bit će kreiran razvojni fond za ulaganje u brzorastuće industrije, uključujući tehnologiju, podatkovne centre i umjetnu inteligenciju.

SAD i američke kompanije će sarađivati ​​s Ukrajinom kako bi zajednički investirale u obnovu, modernizaciju i rad ukrajinske plinske infrastrukture, uključujući plinovode i skladišta.

Zajednički napori će se uložiti u obnovu ratom razorenih područja, s naglaskom na obnovu i modernizaciju gradova i stambenih naselja.

Razvoj infrastrukture će biti prioritet.

Eksploatacija minerala i prirodnih resursa će se proširiti.

Svjetska banka će obezbijediti poseban paket finansiranja kako bi podržala ubrzanje ovih napora.

G) Osnovat će se radna grupa na visokom nivou, uključujući imenovanje vodećeg globalnog finansijskog stručnjaka za administratora prosperiteta koji će nadgledati implementaciju strateškog plana oporavka i budućeg prosperiteta.

Bit će uspostavljeno nekoliko fondova za rješavanje problema obnove ukrajinske ekonomije, obnove oštećenih područja i regija te humanitarnih pitanja. Cilj je mobilizirati 800 milijardi dolara, što je procijenjeni iznos štete od ruskog rata.

Ukrajina će ubrzati proces pregovora o sporazumu o slobodnoj trgovini sa SAD-om

Ukrajina potvrđuje svoju posvećenost da ostane nenuklearna država, u skladu sa Ugovorom o neširenju nuklearnog oružja.

Kontrola nad nuklearnom elektranom Zaporižje i obnova hidroelektrane Kahovka.

Ukrajina i Rusija će uvesti školske kurseve koji promovišu razumijevanje i toleranciju različitih kultura, bore se protiv rasizma i predrasuda. Ukrajina će odobriti pravila EU o vjerskoj toleranciji i zaštiti manjinskih jezika.

U Donjeckoj, Luganskoj, Zaporiškoj i Hersonskoj oblasti, linija vojnih položaja na dan potpisivanja bit će priznata kao de facto linija fronta.

Utvrditi kretanje trupa potrebno za okončanje rata i uspostavljanje potencijalnih „slobodnih ekonomskih zona“, uz povlačenje ruskih trupa iz tih područja.

Rusija mora povući svoje trupe iz okupiranih dijelova Dnjepropetrovske, Mikolajivske, Sumske i Harkovske oblasti da bi sporazum stupio na snagu.

Međunarodne snage će biti raspoređene duž linije fronta kako bi pratile sprovođenje sporazuma.

Stranke se slažu da će poštovati pravila i obaveze propisane Ženevskim konvencijama iz 1949. godine i njihovim dodatnim protokolima, uključujući univerzalna ljudska prava.

Rusija i Ukrajina se obavezuju da će se suzdržati od upotrebe sile za promjenu teritorijalnih aranžmana i da će sve sporove rješavati diplomatskim putem.

Rusija neće ometati Ukrajinu u korištenju rijeke Dnjepar i Crnog mora u komercijalne svrhe. Odvojeni pomorski sporazum osigurat će slobodu plovidbe i transporta, a Kinburnska kosa, koju je okupirala Rusija, bit će demilitarizirana.

Osnivanje humanitarnog odbora koji će osigurati sljedeće:

Razmjena zatvorenika po principu “svi za sve”

Svi pritvoreni civili, uključujući djecu i političke zatvorenike, bit će oslobođeni

Poduzet će se mjere za rješavanje problema i ublažavanje patnje žrtava sukoba

Ukrajina mora održati predsjedničke izbore što je prije moguće nakon potpisivanja sporazuma.

Sporazum će biti pravno obavezujući. Njegovu primjenu će pratiti Mirovno vijeće, kojim će predsjedavati Trump. Ukrajina, Evropa, NATO, Rusija i SAD će biti dio ovog procesa. Kršenje sporazuma će dovesti do sankcija.

Prekid vatre stupit će na snagu odmah nakon što sve strane pristanu na sporazum.

Da bi sporazum stupio na snagu potrebno je da pored Kijeva i Washingtona svoju saglasnost da i Moskva, prenosi Klix.

