Putin: Nisam kriv za mrtve, nisam ja započeo rat

Upitan hoće li, ako uskoro ne bude postignuto primirje, biti odgovoran za nove pogibije Rusa i Ukrajinaca iduće godine, Putin je odgovorio da Moskva ne smatra sebe odgovornom jer, kako tvrdi, “nije ona započela ovaj rat”.

Govoreći o Trumpu, rekao je da vjeruje kako američki predsjednik djeluje “apsolutno iskreno” u nastojanjima da se sukob okonča. Podsjetio je i na njihov susret u Anchorageu na Aljasci u kolovozu, tvrdeći da su tada “koordinirali stavove” i da su se gotovo u potpunosti složili oko Trumpovih prijedloga.

“Kad sam stigao u Anchorage, rekao sam da to za nas neće biti lake odluke, ali da smo spremni na kompromise koji su tada bili predloženi”, rekao je Putin. Odbacio je tvrdnje da Rusija blokira mirovni proces, poručivši da je “apsolutno netočno” govoriti kako Moskva nešto odbija. “Prijedlozi su nam izneseni još na početnim sastancima u Moskvi”, dodao je.

Putin je ustvrdio da je odgovornost za zastoje u mirovnim pregovorima “u potpunosti na drugoj strani”. “Lopta je u potpunosti na strani naših takozvanih zapadnih protivnika, prije svega vodstva kijevskog režima i, posebno u ovom slučaju, njihovih europskih sponzora. Mi smo spremni na pregovore i na rješenje sukoba mirnim putem”, rekao je.

Ukrajina, s druge strane, više je puta poručila da je spremna na mir, ali da neće pristati na ruske zahtjeve koji uključuju odricanje od teritorija koje je Rusija napala i pokušala zauzeti, prenosi Novi.

