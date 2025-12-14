Ovo je Ahmed koji je goloruk krenuo na naoružanog teroristu u Sidneju: Zadobio je povrede

U današnjem terorističkom napadu na plaži Bondi u Sidneju život je izgubilo 12 osoba, među kojima je i jedan od napadača, dok je jedan civil pokazao izuzetnu hrabrost i pomogao u zaustavljanju napada.

Riječ je o 43-godišnjem Ahmedu al Ahmedu, lokalnom poduzetniku i vlasniku prodavnice voća, koji je u haosu uspio savladati i razoružati jednog od dvojice naoružanih napadača, piše news.com.au.

Napad se dogodio tokom javnog okupljanja povodom Hanuke, u vrijeme kada je područje oko Bondi Beacha bilo prepuno građana i turista zbog prazničnih dešavanja. Dvojica napadača otvorila su vatru na okupljene, nakon čega je policija pokrenula veliku sigurnosnu akciju i incident okarakterisala kao teroristički čin.

Prema policijskim i medijskim navodima, Ahmed se u trenutku pucnjave nalazio u blizini parkinga. Snimci pokazuju da se prvo sklonio iza vozila, a potom prišao napadaču s leđa i ušao u kratak fizički obračun, tokom kojeg mu je oduzeo sačmaricu. Nakon toga se napadač povukao, dok je Ahmed ostao na mjestu događaja do dolaska policije.

Tokom intervencije Ahmed je pogođen s dva hica i hitno prevezen u bolnicu, gdje mu je pružena ljekarska pomoć i najavljena operacija. Članovi porodice potvrdili su da je nakon napada bio svjestan i komunikativan.

U isto vrijeme, drugi napadač se nalazio na uzdignutom dijelu ceste u blizini plaže, gdje je razmjenjivao vatru s policijom. Jedan napadač je na kraju ubijen, dok je drugi, teško ranjen, uhapšen i hospitaliziran.

Prema zvaničnim podacima policije Novog Južnog Walesa, u napadu je poginulo 12 osoba, a 29 je ranjeno. Istragu vodi protuteroristička jedinica, a područje je satima bilo zatvoreno zbog sigurnosnih provjera i sumnje na postavljene eksplozivne naprave.

Australski premijer Entoni Albaniz napad je nazvao šokantnim i poručio da sigurnosne službe čine sve kako bi se utvrdile okolnosti i motivi ovog zločina, prenosi Avaz

Facebook komentari