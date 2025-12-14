Svijet

Rođak heroja iz Sidneja: Ahmed je reagovao instinktivno, nije imao iskustva s oružjem, pogođen je…

Objavljeno prije 7 minuta

Mustafa, rođak 43-godišnjeg muškarca koji je u Sidneju savladao napadača, govorio je za australijske medije o hrabrom podvigu Ahmeda al Ahmeda, koji je tokom pucnjave razoružao jednog od napadača.

Kako je naveo, Ahmed je pogođen s dva metka u ruku i trebao bi biti podvrgnut operativnom zahvatu. Ljekari bi, prema njegovim riječima, u narednim satima trebali dozvoliti porodici da ga posjeti nakon završetka operacije.

Mustafa je istakao da Ahmed nema nikakvo iskustvo s oružjem te da je reagovao isključivo instinktivno, kada je ugledao naoružanog muškarca koji je pucao na civile.

Iako nenaoružan, Ahmed je uspio savladati jednog napadača, pri čemu se izložio pucnjevima drugog napadača, koji ga je tom prilikom i ranio.

Mediji u Australiji su saglasni s tim da je Ahmed heroj i da je svojim hrabrim potezom zasigurno spasio mnogo života.

U pucnjavi je ubijeno 12 osoba, među kojima i jedan od napadača, prenosi Novi


