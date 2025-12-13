Vijesti

Doček Nove godine u Banjaluci bez pirotehnike i vatrometa

Objavljeno prije 1 sat

Nakon apela udruženja za zaštitu životinja, ljubitelja životinja i brojnih sugrađana, donijeta je odluka da se tokom ovogodišnje proslave Nove godine ne koriste pirotehnička sredstva i vatromet.

Pored toga što pirotehnika izaziva strah i paniku kod životinja, ona negativno utiče i na osobe sa različitim zdravstvenim poteškoćama, naročito na djecu, starije sugrađane i lica sa hroničnim oboljenjima, kao i na kvalitet vazduha koji svi udišemo – istakao je Stanivuković u objavi na društvenoj mreži X,pišu Vijesti

On je dodao da apeluje na sve da pokažu odgovornost, solidarnost i brigu, te se suzdrže se od korištenja pirotehnike, kako bi novogodišnje veče proteklo mirno, bez straha i uznemiravanja naših sugrađana i kućnih ljubimaca.


