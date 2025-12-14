Merz najavio da bi Njemačka mogla vratiti obaveznu vojnu službu, žao mu što ne mogu i žene

“Ako ne možemo da povećamo broj vojnika onoliko brzo koliko nam je potrebno, ipak ćemo morati da razgovaramo o obaveznim elementima vojne službe tokom ovog izbornog ciklusa, barem za mlade muškarce”, rekao je Merz na kongresu Hrišćansko-socijalne unije (CSU).

Merz je napomenuo da njemački Ustav ne dozvoljava obaveznu vojnu službu za žene i založio se za ponovno uvođenje obavezne civilne alternativne službe.

“Još ne možemo uključiti žene u obaveznu vojnu službu, jer Ustav to ne dozvoljava. Volio bih da bude drugačije. Želio bih da uvedem obaveznu godinu društveno korisnog rada kao alternativnu vojnu službu u Njemačkoj”, dodao je Merz.

Vlada Njemačke je prošle sedmice započela preliminarne konsultacije s civilnim društvom o potencijalnom ponovnom uvođenju obavezne civilne službe, usred diskusija o potencijalnom vraćanju obavezne vojne službe ako Bundeswehr ne uspije da ispuni ciljeve regrutovanja dobrovoljaca.

Njemačka od 2018. godine nastoji da poveća brojnost svojih oružanih snaga na 203.000 kako bi preokrenula godine pada. Uprkos naporima vojske, snage su u martu brojale približno 182.000 vojnika,pišu Vijesti

