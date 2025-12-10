Haos u sudnici tokom svjedočenja Netanjahua: Porodice poginulih u Gazi prekinule ročište

Svjedočenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua (Benjamin Netanyahu) u procesu koji se vodi protiv njega zbog korupcije nakratko je prekinuto nakon što su u sudnicu ušli roditelji čija su djeca poginula tokom rata u Gazi ili u napadu 7. oktobra.

Sudski zaštitari zaustavili su ih dok su pokušavali da se obrate Netanjahuu.

Dio roditelja ušao je u sudnicu noseći transparente, zahtijevajući formiranje državne istražne komisije o propustima vezanim za napad koji je izveo Hamas 7. oktobra 2023. godine, dok su ih čuvari pokušavali izvesti iz sale.

Snimci iz sudnice prikazuju roditelje kako se raspravljaju sa zaštitarima, insistirajući da nema razloga da budu udaljeni.

Jedna od prisutnih žena obratila se direktno Netanjahuu riječima: “Mi smo ožalošćene porodice koje su došle da ovdje sjede dostojanstveno. To je kukavičluk… Kukavica odbija da se sastane s nama već dvije godine.”

Anat, majka Šanija Ben Amija (Shani Ben Ami), koji je ubijen dok je pokušavao pobjeći s Nova festivala 7. oktobra, rasplakala se u sudnici.

Netanjahu se pojavio u sudnici nakon što je zatražio pomilovanje

Advokat premijera Amit Hadad (Amit Haddad) zatražio je da se porodice ne udalje, te im je na kraju dozvoljeno da ostanu.

Ejal Ešel (Eyal Eshel), otac Ronija Ešela (Roni Eshel), vojnika ubijenog tokom napada Hamasa na bazu Nahal Oz, rekao je sudijama da nisu došli da izazovu “provokaciju”, već da “pogledaju [Netanjahua] u oči i zatraže najjednostavniju stvar – državnu istražnu komisiju.”

Netanjahu i dalje odbija formirati nezavisnu državnu komisiju, dok izraelska vlada pokušava pokrenuti vlastitu internu istragu, tvrdeći da dio javnosti ne bi prihvatio nalaze tradicionalne nezavisne istrage.

