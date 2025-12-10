Torta “lijena žena” je vrhunski užitak

Video recept je podsjećanje da bi se torta mogla praviti brzo i jednostavno. Ne morate biti lijeni da biste napravili „Lijenu ženu“Ova torta se može praviti brzo i jednostavno, čak i kad vam se iznenadni gosti najave.

Brzu tortu brzo napravite, spakujete u frižider i dok se gosti raskomote torte je već spremna i fino ohlađena za posluženje, a ukus joj je odličan. Sjajan spoj slatkog i osvježavajuće kiselkastog ukusa.

Sastojci za tortu “Lijena žena”:

500 gr šlaga u prahu

600 ml kisele ( mineralne ) vode

200 gr kisele pavlake ( vrhnje )300 gr mljevenog keksa

300 gr smrznutih malina ( bilo koje crveno voće, a ko ne voli može da stavi bananice ili jafa keks )

200 gr eurokrema

Priprema:

Umutiti šlag i kiselu vodu. Dodati kiselu pavlaku pa sve opet umutiti. Podijeliti na 3 dela.

U prvi dodati keks, izmiješati.

U drugi dodati maline, izmiješati.

U treći dodati eurokrem, izmiješati.

Na tacnu staviti obruč od kalupa umotan u prijanjajuću foliju. Staviti, poravnati prvi sloj, od keksa, preko staviti sloj od malina, pa treći sloj od eurokrema.

Staviti u frižider ili ako žurite sat – dva u zamrzivač pa skinuti obruč i dekorisati po želji,piše Avaz

Ukoliko nemate obruč sve možete staviti u jednu šerpu u koju stavite kesu, sloj keksa, malina pa eurokrem.

Onda mora da ide u zamrzivač i kada se stegne duplo okrenuti na tacnu ili sa kesom prenijeti na tacnu pa pažljivo izvući ispod kesu. Torta se može poslije odmah poslužiti, prenosi Krstarica.

